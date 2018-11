Por Matías Resano

El pánico acompaña a las estudiantes de un colegio del nivel medio en la localidad bonaerense de Luján ante las amenazas y acosos de un compañero, denunciado de abuso sexual. Al joven, que concurre al último año, al menos le imputan más de una decenas de casos, y en las últimas horas, muchos de los alumnos decidieron hacer justicia por mano propia, ante la falta de intervención de las autoridades escolares. Los adolescentes lo sometieron a una golpiza al acusado, quien a pesar de la denuncia judicial, continúa merodeando el establecimiento educativo con afán acechante.

En las redes sociales comenzaron a manifestarse algunas adolescentes que realizan sus estudios en el Instituto Florentino Ameghino, de Luján, donde ellas revelaron que se han sucedido ataques sexuales. Al menos, son dieiciocho las denunciantes que han reconocido ser víctimas de acosos y manoseos, por parte de un joven, de 18 años, identificado como "Amarillo". Al cual lo han sindicado de llevar a cabo este tipo de ataques a estudiantes, principalmente de 12 y 13 años. Una acusación radicada en primera instancia en la Comisaría de la Mujer local, y posteriormente en la UFI° 8 descentralizada de dicha localidad.

Las denuncias se realizaron en la jornada del viernes, un día después que parte del alumnado del Ameghino tomará la determinación de condenarlo a los golpes. Una nueva amenaza del apuntado, fue el desencadenante para que el adolescente sea cercado por sus compañeros y sometido a una golpiza. A partir de entonces, el presunto abusador no regresó a clases, aunque "hoy lo vimos en la calle, cerca de la escuela. Mi hija y sus compañeras tienen miedo, terror. Ya hubo tres que dejaron de ir al colegio y muchas dejaron de salir solas de sus casas", detalló a Crónica, Jorge Zatko, papá de una de las denunciantes.



El hombre reconoció que "desde febrero viene pasando esto. En las vacaciones de invierno mi hija le pidió a la dirección que hiciera algo pero hasta le faltaron el respeto. Le dijeron que se lo dejaba hacer ella". En su momento, las autoridades sólo le clamaron al estudiante que cese con su accionar, y este prometió no volver a hacerlo, aunque reconoció que "se siente un monstruo y dice que no puede controlarse", detallaron las adolescentes del Instituto en sus cuentas de Facebook.



El descargo de sus víctimas

