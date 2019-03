Una mujer vivió un violento episodio en la puerta de su casa en el popular barrio de Tolosa, en la ciudad de La Plata. Tres delincuentes la abordaron mientras se encontraba en su vehículo, esperando a su esposo, quien se había olvidado unos papeles en el domicilio de ambos.

Entre los objetos que se llevaron los hampones se encontraban, una tablet, un teléfono celular y la camioneta de Dolores, que utilizaba para transportar a Lucía, su hija, quien falleció hace unos meses, producto de un virus intrahospitalario y que padecía de parálisis cerebral.

"En el celular tenía las últimas fotos de ella, los últimos videos de mi hija" relató entre lagrimas la afligida madre, quien además agregó: "Era un nena muy dulce, para mi Lucía era todo, fue lo mejor que pasó en mi vida".

La madre también pidió, en comunicación con Crónica HD a los delincuentes que por lo menos le devuelvan el chip que se encontraba dentro del teléfono.

En referencia al violento episodio, la mujer relató: "Jugaban a que me iban a fusilar, no sé si el disparo no salió de casualidad o si fue Lu, nuestro ángel de la guardia, que nos protegió".

Dolores facilito vías de contacto a cualquiera que haya visto o sepa donde están las imágenes de su hija: mdpettignani@hotmail.com y su Facebook: www.facebook.com/pettignani.