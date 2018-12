Un hombre le sacó fotos a una chica en el tren Urquiza y fingió un infarto cuando intentaron bajarlo de la formación.

Las pasajeras comenzaron a filmarlo para escrachar su actitud y un policía le pidió insistentemente que borre las fotos de su celular. Sin embargo, el hombre ni se inmutó y se negó a hacerlo porque tenía una hora de viaje.

"No sé usar el celular", argumentó. "No se notó cuando le sacaste las fotos", le contestaron. Luego el hombre quiso justificar su actitud diciendo: "Está en bolas". Enseguida todos comenzaron a gritarle y a decirle que no importaba lo que tenía puesto.

El policía le pidió amablemente que se baje, pero el hombre continuó negándose y otros pasajeros intentaron bajarlo a la fuerza. En ese momento el hombre se agarró el corazón y fingió un infarto. Sin embargo, como nadie le creyó, se paró como si nada y accedió a bajarse.