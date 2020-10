Por Fredra Abagianos

@trinityflux

A mediados de 2019 nació una organización de más de cien jóvenes de todo el país que militan por mantener viva la memoria de sus abuelas y abuelos desaparecidos durante la última dictadura militar en la Argentina. Una generación atravesada por la lucha contra la violencia sexual y las disidencias sexuales que reivindica los derechos humanos de ayer y de hoy.

"Venimos a reivindicar la memoria", dicen Les Nietes, quienes se definen como la "tercera generación en lucha" para continuar con la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia que comenzaron las Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y la organización H.I.J.O.S.

"Tomamos la responsabilidad de seguir reivindicando esta lucha", le dijo a Cronica.com.ar, Karen Maidana de 25 años, quien es de Caseros, Tres de Febrero, y es nieta de Orlando Víctor Galván, desaparecido el 19 de octubre de 1977, cuyo cuerpo fue restituido por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2010.

Mirá la entrevista de Crónica.com.ar a Les Nietes

"Es un sueño individual que se volvió colectivo. Nos criamos escuchando estas historias. Todos desde siempre pensamos en una organización", aseguró Valentina "Luli" Arroyo, de 16 años, quien es de La Plata y nieta de Juan Carlos Arroyo, desaparecido en 1976 cuyo cuerpo fue restituido en 2009.

Les Nietes son más de cien en todo el país. Militan por la memoria de sus abuelas y abuelos desaparecidos en dictudura.

¿Cómo nació Les Nietes?

Según Les Nietes, la idea de agruparse comenzó durante el gobierno de Mauricio Macri. En principio, eran una docena en la ciudad de La Plata y la virtualidad por el coronavirus en Argentina, les dio la posibilidad de que tiempo después sean más de cien en todo el país con intengrantes que abarcan edades de entre 9 a 32 años.

"Somos todos pibis que crecimos en democracia. Cuando nos tocó vivir el neoliberalismo, entendimos con más profundidad el concepto de que se instale un modelo así en nuestro país y por eso la lucha", expresó Florencia Bellingeri de 21 años, quien es de La Plata y nieta de Héctor Aníbal Bellingeri, también desaparecido en dictadura.

Les Nietes militan también desde las redes sociales en Instagram y Twitter como @nietesorg

Contra el negacionismo, el 2x1 y por la continuidad de los juicios contra los delitos de lesa humanidad, este grupo de jóvenes además milita contra la violencia machista. "Nuestra generación está muy motorizada por el feminismo. Nosotros queremos reivindicar las banderas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de H.I.J.O.S, mantener viva la memoria porque nosotros nacimos en democracia. Todo lo que vemos es a partir de libros, de documentales no lo vivimos como nuestros viejos", expresó Valentina.

"Queremos que la memoria siga viva para que nunca más vuelva a pasar. Nos encargamos de reivindicar los derechos humanos del ayer y los del hoy. Entendemos por eso que es re importante reivindicar la lucha feminista y de las disidencias", agregó la nieta de Juan Carlos Arroyo, quien contó que le decían "el Bochi".

Los 30.400 desaparecidos en dictadura

Según expresó Valentina, el colectivo milita por la memoria de 30.400 desaparecidos. "400 fueron desaparecidos por su identidad de género. Para nuestros abueles, que capaz fueron más conservadores, no lo veían como una condición para desaparecer. Nosotros hablamos de 30.400 detenides desaparecides para incluir a las disidencias", explicó.

Les Nietes, una generación atravesada por la lucha contra la violencia sexual y las disidencias sexuales que reivindica los derechos humanos de ayer y de hoy.

"Muchas de estas disidencias eran personas excluídas de sus familias o que no tenían mucho contacto con ellas, entonces no había nadie que los buscara", agregó Florencia.

Las integrantes de Les Nietes le contaron a este medio que en un principio se encontraban a través de la organización H.I.J.O.S de La Plata debido a que sus padres militaban en ella. Y así se conocieron. "Necesitábamos este espacio, porque siempre militábamos con nuestros padres desde una marcha o un escrache, pero no teníamos nuestra propia bandera", aseguraron.

"La mayoría nos conocemos en la virtualidad, estamos esperando que esto termine (la pandemia) para encolumnarnos en la próxima marcha del 24 de marzo", explicó Karen.

Orlando Víctor Galván, el abuelo desaparecido de Karen Maidana.

Por la falta de sus abuelas y abuelos que fueron desaparecidos, estos jóvenes encontraron un espacio de lucha pero también un espacio de "contención". Un espacio en el que además también reconstruyen sus historias familiares.

"Lo que me resulta super lindo es encontrarme con compañeres que me pueden entender. Crecí con amigues que por ahí no saben lo que es crecer sin un abuelo desaparecido. En Nietes ellos me entienden y todos coincidimos con lo mismo. Encontré un espacio de contención y todes levantamos las mismas banderas", contó Karen.

"Nietes funcionó como un motor para seguir reconstruyendo mi historia, en nietes todo está muy relacionado con nuestra identidad. Somos nietes de desaparecidos, no es solamente que nos falte un abuelo, sino que nos falte alguien que desaparecieron por su ideología", explicó Valentina.

Según Valentina, militar en Les Nietes la motivó a hablar más con su padre sobre su abuelo. "Ahora por ejemplo, mi papá me está pasando documentos de cuando se creó H.I.J.O.S, y toda la investigación que él tiene sobre la desaparición de mi abuelo. Si no hubiera estado militando esto por ahí no lo estaría buscando", expresó y agregó: "Hay otros compas que están en medio de los juicios y también hay que acompañar a eses compañeres. Son cosas que nos ayudan a saber más sobre la persona que nos quitó la dictadura".

La lucha de Les Nietes

Les Nietes reivindican las banderas de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo a quienes definen como sus "heroínas". Y lo que estos jóvenes empezaron hace menos de un año, lo viven como una continuación a sus luchas y lo llevan adelante con "responsabilidad".

Para Les Nietes las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo son sus "heroínas".

"Queremos conocer más y formarnos sobre el trabajo de Madres y Abuelas. Continuar con todo el trabajo que hacen, que es increíble. La idea es continuar con la búsqueda de los otres nietes, que serían nuestros tíes", explicó Florencia.

"Pensamos continuar con la búsqueda de los nietos, nietas y nietes apropiados por la dictadura. Tomar la responsabailidad de interpelar a nuestra generación para que nuestros pares se cuestionen si sus padres son sus padres, que forma parte de la identidad de nuestros pares", agregó Karen.

"Ahora la lucha también es mía. Hay muchas generaciones. Queremos construir desde el amor, que es la única salida. Y esto va a seguir creciendo", concluyó.

