Lucas Sabinio tiene 29 años, sufre bipolaridad y su familia lo está buscando desesperadamente desde el sábado a la noche. De acuerdo a la denuncia que realizaron, el joven estaba internado en el Hospital Borda, del cual se escapó durante el fuerte temporal que azotó a la ciudad.

Soledad, su hermana, le explicó a este medio que “el jueves lo llevamos a un hospital y el viernes fue trasladado” a ese centro psiquiátrico “porque estaba en peligro su vida”. Sin embargo, Lucas, oriundo del partido bonaerense de Merlo, estuvo dos días nada más y se alejó del lugar. “El se escapó por la tormenta. No se droga, sólo es bipolar y no sabemos qué es lo que puede hacer. Necesita su medicación y no la tiene. Tenemos mucho miedo”, agregó la mujer, quien detalló además que su hermano era paciente del Borda desde hace muchísimos años y que allí tiene su médico de cabecera.

Al momento de la desaparición, Lucas Sabinio vestía una remera verde con cuello en V y una bermuda negra. En tanto, la denuncia fue radicada en la comisaría 28. Ante cualquier pista, comunicarse al 11 5320-4601 (Soledad).