¿Cómo comprobar que el celular que compramos no esté alterado?

¿Cómo hacer la denuncia para informar que tu celular fue robado?

Los celulares del país que sean denunciados como robados, perdidos o falsificados serán puestos en una "lista negra" para que queden inutilizados y no funcionen con ninguna red móvil del país.La medida se empleará de manera integral, es decir, que se realizarán inspecciones en galerías comerciales donde se intentará recuperar dispositivos robados y se hará un monitoreo en zonas calientes de la Ciudad.Se calcula que unos dos millones de teléfonos serán dados de baja cuando intenten activarlos con una tarjeta SIM debido a que el sistema detectará que se encuentra en la lista de bloqueados.En Argentina 23,34 millones de personas usan smartphones y en 2017 fueron robados casi 4000 dispositivos por día. Recientemente se recuperaron 460 durante los operativos realizados en galerías de Constitución Liniers , Once, Pompeya La iniciativa fue impulsada por el Ente Nacional de Comunicaciones ( Enacom ), la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ( AGIP ) porteñas y la Dirección Nacional de Migraciones.El Enacom es el encargado de controlar el número de IMEI de los equipos contra una base de datos mundial y detecta si fueron adulterados o robados. De esta manera se puede generar un mapa del delito.La GSMA cuenta con una enorme base de datos con todos los celulares con número de IMEI denunciado como robado o extraviado. Esta Asociación es la que le informa los datos al Enacom para evitar que los aparatos vuelvan a ser activados.En el caso de que deseemos comprar un dispositivo usado en tiendas de compra-venta o un revendedor no oficial debemos constatar que el número de IMEI no esté en la lista de bloqueados marcando *#06* y se accede al IMEI. Luego en la web www.enacom.gob.ar/imei se puede verificar.Si sufriste el robo del dispositivo se debe llamar al *910 para reportarlo y de esta manera formará parte de la lista negra y será bloqueado.