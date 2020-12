En el actual contexto de pandemia de coronavirus, los clubes de barrio tuvieron que enfrentar desde marzo una situación compleja desde lo económico producto del cierre de sus espacios deportivos. Frente a este panorama, esperan que se logre "una condonación de las deudas" generadas por los impuestos que no pudieron pagar durante los meses de cierre, mientras "de a poco" vuelven a retomar las actividades. "La realidad es que fue un año difícil, con los clubes con sus puertas cerradas, lo que hizo que los que cobran cuotas no las pudiesen cobrar, y los que no cobran cuota, pero en los partidos tienen buffet y pequeñas entradas organizadas por las familias, tampoco lo pudieran hacer", subrayó en diálogo con Crónica la presidenta de la Unión Nacional de Clubes de Barrio (UNCB), Marina Lesci.

Al respecto, Lesci señaló que uno de los principales inconvenientes para los clubes de barrio pasa por que, pese a que hubo "un decreto de no corte de los servicios, en un principio las facturas siguieron llegando".

En ese sentido, apuntó que las instituciones "acumularon deudas" y enfatizó en su pedido de que las instituciones no pueden "negociar como si fueran una empresa". La titular de la UNCB señaló que para poder solucionar esta problemática esperan que los clubes de barrio ingresen "en la Ley de Asociaciones Civiles" sancionada en el mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que permite acceder a la "tarifa cero" de los servicios públicos, mientras persiste el pedido por lograr poner en vigencia la Ley Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo, para acceder a una tarifa social.

"Esta ley está sancionada desde enero de 2015, pero falta la reglamentación. Obviamente entendemos lo que tanto el Ministerio de Deportes como el de Energía y el de Economía han tenido que recibir. Fue en los últimos cuatro años que no se reglamentó la ley, pero es la gran herramienta que necesitamos los clubes", enfatizó. Por su parte, Lesci señaló que "muchos clubes se transformaron en merenderos, en lugares para hacer ollas populares" y valoró su ayuda a "las familias que asisten a esas instituciones y están en situaciones delicadas".

POR M.C.