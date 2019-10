Más allá de la apretada victoria de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri en las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el domingo en todo el país, los simpatizantes no dudaron un instante en festejar el triunfo y acudieron casi de manera tradicional al Obelisco para mostrar su felicidad.

Uno de ellos, llamado Carlos, le comentó a Crónica que "soy taxista y lucho contra el transporte ilegal y de hecho, participé en marchas y hoy estamos haciendo una caravana de desahogo con los taxistas, con un bombo la gente vino y no nos dejaba ir, la sensación de la gente tocando bocina creo que es una actitud de desahogo, laburo 12 horas por día y acá estamos, esperando algo para nuestro país, mucha gente, jubilados o para la gente que dice que no le alcanza para los remedios esto es un enorme desahogo. La sociedad cambió mucho, estamos violentos, soberbios o si te pasan por arriba, esto es un esperanza de vida de seguir luchando, no me sobra nada pero sigo, no se como explicarlo con palabras".

Otro de los festejantes se llama Juan, y agregó que "estoy feliz porque estamos recuperando muchos derechos que nos sacaron, falta un mes pero ya sa se sabe que vuelve Cristina y llega Alberto con toda la experiencia para seguir adelante. Hay que acompañar la transición pacíficamente y tranquilos".

Las avenidas Corrientes y 9 de Julio estuvieron cortadas en ese sector por cientos de personas que llegaron con banderas, bombos, vinchas y todo tipo de color que hacía reflejar el triunfo de Frente de Todos. Norma sostuvo que "estoy muy feliz, sabíamos que íbamos a volver es un día de liberación, fueron cuatro años difíciles para nosotros los discapacitados, y por suerte este gobierno termina hoy y no importa la diferencia, ganamos".

Otras de las presentes con su familia fue Laura, quien opinó que "tengo una sensación de felicidad después de cuatro años de un gobierno que estuvo diferenciado con el pueblo, pero creo que todo va a mejorar, va a costar pero sabemos que ellos quieren un país mejor y lo lograremos con el nuevo gobierno".