Eminem celebró 18 años de sobriedad y emociona con un mensaje a sus fans

Eminem celebró 18 años de sobriedad y lo compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales. El artista publicó una imagen del pin que le fue entregado por su grupo de rehabilitación, en reconocimiento a un nuevo año sin consumo.

La publicación generó una inmediata reacción entre sus fans, quienes no solo lo felicitaron, sino que también compartieron sus propias historias. "Me inspiraste a dejar", "Llevo una semana sobrio" y "Gracias a vos llevo años limpio" fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en plataformas como Instagram y X.

El rapero publicó el pin que recibió por un año más sin consumo y generó una ola de apoyo en redes

La vida de Eminem estuvo marcada por momentos difíciles desde sus comienzos. Criado en un entorno complejo en Detroit, su ascenso a la fama mundial a principios de los 2000 estuvo acompañado por una fuerte dependencia a medicamentos, que derivó en una sobredosis que casi le cuesta la vida.

El propio artista repasó ese período en el documental Stans, dirigido por Steven Leckart. Allí relató el impacto de su adicción y el momento en que tocó fondo: "Entré en un círculo vicioso... desperté en el hospital y no podía moverme", recordó.

Eminem celebró 18 años de sobriedad y compartió un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores

Uno de los episodios más dolorosos para el rapero fue haberse perdido el cumpleaños de su hija debido al consumo, una experiencia que marcó un antes y un después en su recuperación. "¿Querés perderte esto otra vez?", se preguntó entonces, en un punto de inflexión que lo llevó a cambiar su vida.

Hoy, con un perfil más bajo y enfocado en su bienestar, Eminem vuelve a ser noticia no solo por su música, sino también por su historia de resiliencia, que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo.