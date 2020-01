El sistema informático colapsado desde hace una semana sigue complicando la labor de todos los tribunales nacionales y federales del país, y desde el Consejo de la Magistratura no hay una definición concreta sobre cuándo se solucionará. El último 22 de enero colapsó el sistema informático que utilizan los juzgados y que se lo conoce como Lex100, y desde entonces viene complicando el trabajo de los tribunales, ya que afecta el poder consultar las causas virtualmente, así como las notificaciones que deben realizar los jueces a las distintas partes.

"Se sigue trabajando, pero obvio que, al no contar con sistema, lleva todo un poco más de tiempo", graficó un funcionario judicial que tiene despacho en Comodoro Py. Desde el 22 de enero que está instalado el problema y hay preocupación porque se está por terminar la feria judicial y reanudar la actividad normal, lo que va a implicar una situación compleja por la intensidad del trabajo.

La Justicia sigue paralizada desde el 22Enero No funciona sistema de gestión informatica #EmergenciaJudicial La Primera reforma Judicial debe ser reforma edilicia nuevo sistema de gestion informática y actualizar plantas de personal Después hablamos del resto! pic.twitter.com/hFTTiBXvVI — Julio Piumato (@JulioPiumato) January 27, 2020

El Consejo de la Magistratura es el que debe dar la solución que por ahora no aparece y el costo para poder hacerlo superaría los 100.000 dólares, una suma con la que no cuenta el organismo encargado de remover y promover a los jueces en sus cargos. La opción que sugirió el director de Tecnología del Consejo de la Magistratura es alquilar el equipo que está obsoleto o bien pedir uno prestado: lo que dejó en evidencia la situación es que el organismo no cuenta con un plan de contingencia para este tipo de situaciones.

"Ciertamente, la funcionalidad, seguridad, suficiente dotación de equipamiento, accesibilidad, modernización e innovación, sustentabilidad, especificidad y adecuación a los estándares en la materia en cuanto a circulación e iluminación entre tantos otros son,...” — Julio Piumato (@JulioPiumato) January 27, 2020

Desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN)se emitió un audio de prensa del secretario general, Julio Piumato, quien sostuvo: "Vemos con preocupación cómo colapsó el sistema de gestión informática del Poder Judicial, lo venimos advirtiendo hace más de dos años, porque la falta de inversión hace más de diez años nos llevaba a que todo iba a terminar así. Los trabajadores del PJN cumplen sus horarios, pero desgraciadamente no pueden hacer nada, esta es la situación dramática que es parte de la emergencia judicial. Por eso cuando hablamos de reforma, tenemos que solucionar estas cuestiones; si no, son un conjunto de ideas y buenas intenciones y la Justicia seguirá en deuda con el conjunto de los argentinos".