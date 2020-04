Por Francisco Nutti

@FranNutti

A 38 años de la guerra de Malvinas, el ex combatiente Saúl Pérez, reconocido entre los lectores de "Crónica" por posar con un ejemplar en el archipiélago durante el conflicto bélico, recordó su paso por las islas para despertar la empatía de quienes no respetan el pedido del gobierno de quedarse en sus hogares. Asimismo, solicitó que durante la jornada del 2 de abril se coloque una bandera argentina en todos los hogares a modo de homenaje.

"Le pido a la gente que se quede adentro porque no hay mejor trinchera que la casa. Cuando yo estaba en Malvinas le dije a mi papá, a través de una carta, que cuando regresara quería que me hiciera un asado, que era la comida que más extrañaba. Una vez que volví, lo preparó para esta misma fecha durante 37 años, pero este no podrá ser posible porque lo quiero cuidar", expresó.

Hace unos días y bajo el hashtag "#QuedateEnTuCasaCarajo", Pérez escribió en su cuenta de Twitter @Saul27789963 un mensaje que provocó una gran repercusión en las redes sociales: "En el año 1982 pasé 74 días en un pozo que se llenaba de agua, con temperaturas que oscilaban entre los 0 a 12 grados bajo cero, de día caían bombas y de noche, los barcos piratas nos cagaban a cañonazos y después a los tiros, ¿y a vos te jode quedarte en tu casa?".

Nuestros Héroes !

Gloria y Honor a esos Hombres que dieron su Vida !!!#VivaLaPatria ���� pic.twitter.com/qe41qMxo8G — Saul ���� Malvinas Argentinas ���� (@Saul27789963) April 2, 2020

"Durante la guerra, los que sufrían eran los que tenían en el conflicto un familiar o un amigo. Ahora, lo mismo. La gente se cree que porque no le pasa a alguien cercano no los va a afectar. Veo la cantidad de detenidos y de autos secuestrados por violar la cuarentena y no puedo creer que no asuman sus responsabilidades", concluyó el veterano, quien le pidió a la población que durante todo el 2 de abril coloquen una bandera argentina en las ventanas o en los balcones de sus casas para homenajear a los ex combatientes y a los caídos en Malvinas.