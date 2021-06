En Argentina, la Trata de personas es uno de los flagelos más graves que persisten y que se ha agravado durante la pandemia. Por esta razón, en el marco del sexto aniversario del “ Ni Una Menos”, que se conmemoró el pasado jueves 3 de junio, entre otros reclamos, las mujeres exigieron al Estado que garantice los derechos para prevenir, proteger y acompañar a las víctimas de este delito.

Ni Una Menos: así protestaron las mujeres y disidencias en la jornada del 2019. (Crónica/Fernando Pérez Re)

Según el reciente informe del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en los tres primeros meses de este año fueron rescatadas 343 personas que estaban en situación de trata con fines de explotación sexual o laboral. Sin embargo, las irregularidades a la hora se cumplir con la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que se promulgó a finales del 2008, permiten suponer que existen muchas más personas que no entran en estas cifras.

“Nosotros decimos Ni Una Menos y Ni Una Más en los prostíbulos”, expresó ayer en diálogo con cronica.com.ar la presidenta de la organización Madres Víctimas de la Trata (MVT), Margarita Meira, quien exigió directamente al Estado que respete la Ley.

“Estamos reclamando que no haya ‘Ni Una Más’ en los prostíbulos, y necesitamos que el Gobierno respete la Ley de Trata. No pedimos otra cosa. Respetando la Ley de Trata ya está todo incluido”.

En tanto, en el marco de la fecha en la que se reclama por medidas para combatir la enorme cantidad de femicidios y la violencia de género en nuestro país, la dirigente de la ONG y del comedor solidario ubicado en el barrio porteño de Constitución cuestionó la complicidad de la organización “Ni Una Menos” con las “proxenetas de Ammar”, quienes plantean una reglamentación de la prostitución.

“Nosotros la verdad que con el grupo Ni Una Menos es doloroso, porque no deja participar a Madres Víctimas de Trata. Tuvimos varios problemas con ellos, me quisieron echar del palco (en 2017), y me insultan no solo a mí, sino a todas las madres”, aseveró la titular.

“Nosotras que tenemos a nuestras hijas asesinadas, no negociamos con el enemigo. De ninguna manera”.

Margarita Meira es la madre de Graciela Susana Becket, una joven que fue secuestrada en 1991 con fines de explotación sexual, cuando tenía 17 años, y que fue encontrada un año más tarde sin vida y enterrada como NN. Desde entonces, atravesada por el dolor y la impotencia por la negligencia estatal, organizó un grupo con madres, familiares y amigos en búsqueda de las víctimas para unir fuerzas y dar batalla al sistema prostituyente con más herramientas, acciones y alternativas.

Según indicó la Agencia Télam en mayo de este año, desde el comienzo de la pandemia del coronavirus y la consecuente cuarentena hasta el 31 de marzo de 2021, “se rescataron y asistieron un total de 1276 víctimas”. En el mismo período, a través de la Línea 145, nacional, gratuita y anónima, “se recibieron 1800 denuncias por casos de trata y explotación, se brindó asesoramiento a 1652 personas que tomaron contacto para denunciar delitos asociados al de trata y explotación”.

La madre de ‘Susi’, quien escribió el libro “Margarita y la Anaconda” sobre su historia de lucha contra las complicidades políticas y judiciales que permiten que en Argentina aún funcionen más de 30 mil prostíbulos, recalcó que las mujeres, trans, travestis y jóvenes que se acercan a su sede en busca de auxilio muchas veces llegan con “enfermedades bastantes complicadas”, como HIV o tuberculosis, desnutridas y lastimadas.

“Algunas vienen pidiendo comida, otras las rescatamos nosotros. Otros familiares nos ubican en las redes sociales y nos vienen a ver. El tema es que se necesita de todo: techo, comida, ropa, psiquiatra, ginecólogo, psicólogo. Y esto el Estado no lo tiene. La oficina de Rescate y Acompañamiento es proxeneta, lo digo porque lo denuncié también. Zaida Gatti (titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata) está denunciada por mí por entregar nuevamente las pibas al prostíbulo”, acusó Meira.

Margarita nunca pudo ver preso al asesino de su hija. Cuatro años después de la muerte de su hija, se enteró que el proxeneta acusado pagó una coima de 40 mil dólares para hacer pasar la muerte de la joven por un accidente.

“Estamos diciendo que la prostitución no es trabajo, es violencia. Todo lo que sabemos lo sabemos por las pibas, no somos adivinas”.

La representante de las Madres Víctimas de la Trata denunció el incumplimiento de la Ley de Trata y criticó que al presidente Alberto Fernández, quien “dijo que iba a terminar con el delito organizado y la trata”, le estaban “escribiendo el diario de Yrigoyen”.

“En plena pandemia rescaté a una piba. Está tirada por el Gobierno, no tiene ningún tipo de asistencia. No funciona la Ley de Trata, pero están todos cobrando su sueldo. No hay dinero para las víctimas. Hay que comprarles todo”, denunció.

Margarita Meira, quien este año recibió más de 8 millones de pesos en donaciones para poder comprar la sede en Constitución, gracias al apoyo mediático del influencer Santi Maratea, apostó que en un futuro “los jóvenes” cambiarían la historia.

“Creo que los jóvenes están muy bien dispuestos a luchar contra esto. Me decía mi hija ayer que muchos chicos dicen: ‘¿todavía existe el hombre que paga por sexo?’. Los jóvenes se asombran de que todavía exista. Explicándoles que esto existe y que es un flagelo, yo creo que lo van a cambiar. Lo van a cambiar”, finalizó.