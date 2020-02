garias@cronica.com.ar



Gran malestar y profunda preocupación se generaron este jueves en diversos barrios de la ciudad de Buenos Aires y en algunos municipios del conurbano, dado que más de 50.000 usuarios se quedaron sin servicio eléctrico durante varias horas, en una jornada en que el calor volvió a azotar intensamente, con temperaturas y sensaciones térmicas superiores a los 30 grados.



Además de sobrellevar el día con las carencias que representa no tener luz, en muchos comercios también la falta de servicio puede provocar trastornos económicos. En una recorrida por Parque Chacabuco, una de las zonas más afectadas por el corte, Crónica dialogó con los vecinos y comerciantes.



"Hace dos días que estamos así y estamos perdiendo mucha mercadería, tal vez llamemos a algún colega para que nos la guarde en su depósito para no perder todo. Vamos a tener que cerrar algunos días, porque entre el ruido de la máquina y las pérdidas por la falta de ventas, se nos hace difícil", expresó Rubén, quien tiene una carnicería.

En tanto, Walter, empleado de una veterinaria, destacó: "Tenemos consultas, baños y cortes de pelo para los animales que tuvimos que cancelar, lo que nos hace perder dinero".





Cerca de las cinco de la mañana, la cantidad de cortes de energía llegó a su pico en el área metropolitana: 37.643 usuarios de Edesur y 13.439 de Edenor estaban sin suministro, lo que totalizaba 51.082 entre ambas prestadoras.



Con el correr de los minutos, en algunas manzanas comenzó a restablecerse el servicio. Otras zonas muy afectadas en el sur fueron Avellaneda, Flores, Parque Avellaneda, Vélez Sarsfield, Monte Grande, Boedo, Villa Lugano y Ezeiza.



En la región del norte, los cortes afectaron en su mayoría a los barrios de Colegiales y Palermo, y en Provincia, José León Suárez, Muñiz y San Miguel. Omar, vecino de Parque Chacabuco, indicó que "tiramos todo y hablamos con todos los que tienen responsabilidad en esto y hasta pedimos hablar con el jefe de gobierno. Hacés el reclamo pero te atiende una máquina y te dan un código digital y nada más. Casi no hay luz en todo el barrio".



En ese sentido, Daniel, quien también reside en ese barrio porteño, opinó: "Estamos desde antes de ayer sin suministro eléctrico, después volvió 12 horas la luz pero la volvieron a cortar. El tema es que dicen que no hay solución por varios días, y dicen que el arreglo es provisorio. No han trabajado con eficacia porque hoy vinieron a las 9, cuando se cortó la luz hace 24 horas, y encima con estas temperaturas altas es terrible".

En los últimos días ha habido también miles de denuncias de baja tensión y quema de electrodomésticos. Este malestar se vio reflejado en las redes sociales, donde la gente explotó contra las distribuidoras.

El grupo electrógeno, recurso de la carnicería para salvar el día(Crónica/Fernando Pérez Re).