La nena está en silla de ruedas hace 11 meses. (Captura)

Una mujer denunció ante las cámaras de Crónica TV que su hija sufrió un accidente en su escuela de San Miguel, perdió la capacidad de caminar y el establecimiento no le dio ninguna respuesta.

Un grupo de alumnas molestaban a Martina, la empujaron contra una pila de escombros que estaban en el establecimiento y provocaron que la menor quede cuadriplejica. "El profesor de educación física la dejó tirada media hora hasta que fue a socorrerla", contó Andrea, su madre.

En cuanto a los escombros, la mujer explicó que el colegio estaba en remodelación y aseguró que dejaban jugar a los chicos en el lugar de construcción. Agregó: "Mi hija entró caminando al colegio y salió en silla de ruedas".

"El hecho ocurrió hace 11 meses y todavía no recibí ninguna respuesta ni del colegio ni del municipio. No me llamó ni la directora del establecimiento. Jamás preguntaron por Martina. Estamos peleando solas", expresó. Al concluir, relató: "Mi nena era alegre, jugaba, hacia su vida normal, ahora es todo lo contrario".