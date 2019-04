El mono, que a principios de año revolucionó la ciudad de La Plata, reapareció cerca de un colegio y sorprendió a varios vecinos.



Al parecer, los investigadores descubrieron quién es el dueño del animal, y habrían detectado la casa en la que vive. Al mismo tiempo, la gente del barrio no lo denuncia e inclusive llegaron a impedir un allanamiento para capturarlo.



De esta manera, el simpático primate fue visto recientemente a metros de la Escuela Primaria N° 60, donde según dicen suele aparecer con frecuencia. Como vienen contando, ya lo vieron por ese barrio y también por Tolosa, donde no paran de sacarle fotos o filmarlo.



Según publicó el medio 0221.com.ar, este lunes el animal raza carayá fue visto en la intersección de calles 2 bis y 515, en horas de la mañana cuando los chicos están ingresando al citado establecimiento. Al parecer, habría deambulado por la vereda, sin tomar contacto con seres humanos.



"Va cada tanto a la escuela y luego huye", aseguró semanas atrás al citado sitio web, Horacio Mangudo, director de la Estación de Cría de Animales Silvertes (ECAS).

Para Mangudo algunos vecinos saben dónde está el mono y no quieren dar aviso a las autoridades, quienes aun no tiene una órden para poder capturarlo. En efecto, ya habrían identificado dónde viven sus dueños: residirían a tan solo dos cuadras de la Primaria. "No se puede tener en una vivienda un animal de este tipo, pero no podemos ingresar", insistió el director citado.