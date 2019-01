Esta es la imagen que usó la mujer como prueba del hecho. (Gentileza TeleSolDiario)

Un ciclista belga que participa de la Vuelta a San Juan fue condenado este martes a pagar una multa de 3.000 pesos por acosar y ofender a una camarera en la capital sanjuanina, cuando con sus compañeros se sacó una foto con ella apoyándole su cuerpo desde atrás.



Además, el gobierno de San Juan pidió al equipo del ciclista que lo sancione de manera "ejemplificadora".

Iljo Keisse, de 36 años, pagó la multa impuesta por un juez de Faltas y pidió disculpas públicamente.



El deportista participa con su equipo de la competencia internacional "Vuelta a San Juan", que este martes vive su tercera jornada.



"Hice un estúpido gesto, pero no la toqué", dijo esta tarde el deportista que esta mañana reconoció ante el juez de Faltas, Enrique Mattar haber "cometido una actitud irrespetuosa", por lo que el juez lo sancionó "con la máxima pena prevista por ofensa a la moral pública", según dijo.



El episodio ocurrió el viernes pasado en una confitería del centro de San Juan, hasta donde Keisse había llegado con sus compañeros con la vestimenta oficial de su equipo, después de una rutina de entrenamiento.



Antes de retirarse, los ciclistas se sacaron una foto con la joven y Keisse se colocó detrás de ella, acercando su cuerpo y colocándose sus manos en la nuca.



La trabajadora denunció el deportista cuando vio la imagen horas más tarde, ya que dijo que en el momento no se había dado cuenta de lo que el belga había hecho.



El capitán del equipo Deceuninck-Quick Step -que hizo un gesto obsceno hacia la joven mientras posaban para una foto- podría tener más consecuencias por su actitud, ya que el gobierno provincial pidió que se le aplique una sanción deportiva.



Según se informó en la tarde de esta jornada, la Secretaría de Deportes de San Juan, que es co-organizadora de la competencia ciclística, le pidió por escrito al equipo Deceuninck Quick Step una sanción "ejemplificadora" con su capitán.



A través de un comunicado, el organismo estatal expresó que "hemos solicitado al equipo que tome la acción disciplinaria correspondiente con el ciclista involucrado en el desafortunado hecho y que dicha sanción sea ejemplificadora".



El decargo del ciclista en conferencia de prensa



"Es muy desagradable estar en esta situación", dijo Keisse al relatar como fueron los hechos.

"Después de entrenar, a las 13 horas, tomamos un café, pagamos, dejamos una propina y al marcharnos nos hicimos una foto. Una más de las quinientas que nos hacemos cada día. En un estúpido momento hice un estúpido gesto del que me arrepiento, pero no la toqué", declaró Keisse.

"En ese momento no hubo reacción de la chica. La dijimos adiós y volvimos al hotel. No ha sido la mejor broma que he hecho en mi vida, pero tampoco soy un criminal. No la toqué. Estoy muy dolido por todo esto y quiero pedir perdón a esta chica. Cometí un error y no volverá a suceder", señaló el deportista según publicó el medio marca.com.

De esta manera, Keisse dijo: "Quiero disculparme, especialmente con esta chica. Cometí un error y tengo que pedir perdón a cualquiera que se haya sentido ofendido por mi gesto y a los organizadores de la carrera y al equipo". "Prometo que no sucederá más veces, pero me he sentido tratado como un criminal. Entiendo que no estén siendo días fáciles para la chica, pero yo también tengo familia e hijos. Ahora están las cosas bajo control y quiero centrarme en la carrera. Tengo un cierto peso dentro del equipo, intento ser ejemplar y he cometido un error", comentó.