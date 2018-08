Su padres esperaban el milagro.

Así esperaban noticias en la clínica Cimyn.

Se trata de, un nene de 9 años que cayó sentado sobre un palo mientras jugaba con sus compañeros de la escuela y le perforó los intestinos. Luego de estar internado varias semanas logró recuperarse. Sin embargo, tras la última operación su estado se complicó y murió.Su padres,, esperaban el milagro pero los doctores les habían informado que sus cuadro era complicado.El incidente sucedió a principio de junio en la escuela sanjuanina de Malvinas Argentinas de la localidad de Rivadavia . En un acto de Lealtad a la Bandera, los docentes separaron a los chicos con tachos y con palos. En el recreo, comenzaron a saltar por encima de los palos cuando sucedió el accidente que terminó con el menor en gran dolor.La mamá declaró: "Apenas salimos de la escuela nos vinimos para acá, el nene permanece en el hospital Cimyn y cuando los médicos lo revisaron constaron que tenía lastimado el intestino y nos dijeron que iba directo a cirugía, porque estaba con un cuadro de peritonitis. No pensamos que era tan grave".Luego de una operación de 5 horas donde le limpiaron los órganos, ingresó a Terapia Intensiva y estuvo 20 días internado. Luego de ser dado de alta regresó a su rutina e hizo la promesa a la Bandera que había quedado pendiente."Estuvimos en casa cerca de un mes y medio. No podía jugar al fútbol por sus cuidados, pero estaba bien y feliz", dijo Melina. Sin embargo, debió ser intervenido nuevamente. " Cuando salió de la operación lo pasaron a una sala común porque estaba bien. Lo único que tenía era vómito, pero nos dijeron que era normal por lo que había tocado su estómago y por la anestesia", agregó.Luego de ingresar nuevamente a terapia intensiva, tuvo un paro cardíaco y convulsionó durante diez minutos. "Dijeron que tiene un edema cerebral, parece que tuvo pequeños infartos y que tiene partes del cerebro que ya no sirven más", dijo entre lágrimas.Recientemente, su tío confirmó que el chico falleció luego de que los médicos confirmaran el diagnóstico de muerte cerebral.Según informó el Diario La Provincia, la abuela del nene declaró: "Era un nene sano que jugaba a la pelota y no sufría problemas neurológicos. Queremos justicia, vamos a hacer una denuncia a la escuela porque fue donde Alan se accidentó y a la clínica. Trajimos al niño sano, lleno de vida y ahora lo llevamos muerto".