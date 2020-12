Nery Pumpido, campeón del mundo en México '86, consideró este martes que los jugadores del combinado nacional de rugby Los Pumas "se equivocaron feo" al no dedicarle un homenaje a Diego Maradona en el partido ante los All Blacks, en el torneo Tres Naciones que se lleva a cabo en Australia, y adelantó que no volverá a ver un partido.



"Nunca más voy a ver un partido", aseguró Pumpido al ser consultado por radio Sol de la ciudad de Santa Fe, y consideró que "se equivocaron y feo".



Además, sostuvo que los brazaletes de color negro que exhibieron los rugbiers argentinos en sus brazos fueron improvisados.

.



"Las cintas salieron a buscarlas corriendo cuando se enteran que los All Blacks van a hacer el homenaje a Diego. No había nada", agregó, ofuscado, el exarquero de Unión, Vélez Sarsfield, River Plate y Sevilla de España, entre otros equipos.



Para Pumpido, "el rugby es un deporte con un alto nivel de marketing y se lo subió muchísimo" y en ese sentido dijo que " es un trabajo que lo hacen bien desde adentro, pero muchas veces no es la realidad".



" Es difícil volver de este error", insistió el ex técnico de Olimpia de Paraguay y Unión, quien reconoció que "en principio" le "dio bronca" la actitud de Los Pumas, y remarcó que " la gente se ha dado cuenta".