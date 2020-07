El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo este miércoles que para la nueva etapa del aislamiento por el coronavirus, la Ciudad propuso retomar las actividades deportivas al aire libre y los comercios de cercanía, además de mantener las salidas de los niños, pero insistió en que no se liberarán las reuniones sociales.



Con respecto a este último punto, el funcionario pidió a los ciudadanos que "pasemos estos momentos sin hacer encuentros", al referirse a la conmemoración del Día del Amigo el próximo lunes, y recomendó "que cada ciudadano se cuide y cuide al resto".



"Sobre las reuniones sociales es muy importante saber que no están liberadas. No hay permiso para hacer encuentros entre personas que viven en distintas familias, y si bien sabemos que algunos lo están haciendo, les pedimos que hagan un pequeño esfuerzo, está lleno de ejemplos de personas que lo hicieron y aparecieron muchos contagios", afirmó.

Durante la conferencia de prensa en la que brindó datos sobre la evolución de la pandemia en la Ciudad y de cara a la finalización del endurecimiento de la cuarentena el próximo viernes, Quirós sostuvo que "proponemos retomar actividades que habíamos habilitado y tuvimos que retroceder"."Si bien se comunicará en los próximos días, seguramente se podrá salir a hacer actividad física en los horarios permitidos, salir los adultos con niños, ir a comprar en negocios barriales si se liberan, pero no hay permiso para encuentros sociales entre personas que viven en diferentes familias", afirmó.El ministro sostuvo que "no nos gusta hablar de runners, porque la mayoría no lo son" al insistir en la importancia de la actividad deportiva al aire libre. "Son actividades de infinito menor riesgo que las que se hacen en un lugar cerrado, y por supuesto el comercio de cercanía que tanto impacto tiene en la economía barrial y es de bajo riesgo", explicó.

Para justificar estas nuevas medidas, Quirós dijo que "el índice R (de contagiosidad) está prácticamente en 1", un objetivo que se planteó el Gobierno porteño para volver a abrir actividades.“Lo que estamos viendo en la Ciudad es que la curva se ha aplanado, tenemos el R prácticamente en 1 y todavía esperamos los datos de los próximos días, en los que también habrá impacto de este esfuerzo que todos estamos haciendo”, agregó.No obstante, dijo que "si eso no ocurriera se lo vamos a mostrar a la gente y a pedir lo que sea necesario". Por último, Quirós fue consultado acerca de los estudios sobre las vacunas contra el Covid-19 y dijo "tenemos muchas expectativas, hay más de 10 vacunas que están entrando en fase 3, que tienen cierto nivel de seguridad y que aumentan los anticuerpos en las personas".