Ante la difícil situación que atraviesan los trabajadores de las compañías Andes y Avian, los afiliados a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas ( APLA) decidieron movilizarse junto a otros sindicatos aeronáuticos para expresar su descontento en el Aeroparque Jorge Newbery.

“Nos movilizamos para visibilizar la situación de estas empresas, donde los trabajadores hace meses que no perciben sus salarios y están en una posición sumamente complicada", señaló Juan Pablo Mazzieri, secretario de Prensa de APLA, en declaraciones a una radio.

Varios sindicatos participaron de la medida. (Twitter).

Avian "hace meses que no está volando y Andes está pagando los sueldos en cuotas, estuvo tres días sin volar y aunque ahora volvió a operar, la situación sigue siendo preocupante”, agregó.

Por su parte, el secretario general de APLA, Pablo Biró, sostuvo respecto a Andes que "luego de que el Gobierno de Chubut incumpliera su promesa de saldar una deuda de 280 millones de pesos, decidió suspender sus vuelos a todo el país".

"Además, la empresa adeuda varios meses de salarios. En el marco de la profunda crisis que atraviesa y la redefinición de su plan de negocios, Andes devolvió cuatro Boeing B737-700 que había alquilado y se encuentra operando con una estructura mínima”, agregó.

Cabe destacar, que la protesta consistió en una volanteada y recorrido por el hall de check-in del aeroparque porteño, para informar a los pasajeros de la situación por la que atraviesan esas empresas con pancartas en las que se reclama al Gobierno una solución al problema.

“Y sobre Avian, esa empresa ya pidió concurso preventivo y también adeuda sueldos a su personal. También se encuentra en curso un conflicto por dos aviones matriculados en Argentina que también son reclamados por la casa matriz colombiana. Más allá del discurso oficial respecto de la revolución de los aviones, el Estado argentino no puso en marcha ningún plan de auxilio para las dos aerolíneas en crisis”, remarcó Biró.



"Estamos esperando el cambio de autoridades para analizar con el próximo gobierno la política aerocomercial, ya que este Gobierno que tenemos hoy no nos da respuestas de ningún tipo", agregó.



El sindicalista finalizó diciendo que “pese a estar en juego las fuentes laborales, el Gobierno ha decidido no hacer nada para solucioner la situación de cientos de familias argentinas”.