Continúan los sucesos de violencia en las calles porteñas. Otra vez los protagonistas fueron un taxista y un conductor particular. Ubicados en el barrio Constitución, ambos se insultaron y hubo amenazas de muerte.

Todo comenzó el sábado alrededor de las 15.30 cuando un conductor de un auto, que se encontraba junto a su esposa, discutió con un taxista. Las palabras intercambiadas terminaron en agresiónes ya que el conductor profesional se bajó de su auto, se acercó al otro y comenzó a gritarle: "Dale, bajá, bajá si te la bancás. Bajá porque te mato hijo de p. ".

El taxista se encontraba llenó de ira y mientras atacaba verbalmente al hombre, le decía que salga de su vehículo. Además, pegaba violentamente la ventanilla del auto para romperla. La acompañante registró el hecho con su celular.

Horacio, la víctima de la agresión, detalló: "Veníamos de Puerto Madero, de la despedida de una compañera de trabajo. Ahí en Lima y Garay salimos del semáforo y había un taxi parado. Entonces este taxista se frena para hablar, de golpe, y yo freno también. Entonces le toco bocina cuando lo paso, como diciendo ¿cómo frenas así?".

"Salió a correrme, me tiró el auto, pegó un manotazo a la puerta del acompañante, yo seguí, me pasó y en el semáforo me cruzó el auto y yo lo esquivé. Me corrió dos cuadras más y cuando doblo me agarró el semáforo y entonces pasó todo esto", relató el hombre a TN, quien aseguró que cuenta con vidrios antivandálicos en el automóvil, razón por la cual el taxista no logró romperlos pese a la fuerza.

"Estoy por hacer la denuncia. No iba a hacer nada por temor, quedé con miedo. Pero mis compañeros de trabajo me pidieron que haga la denuncia porque esto puede volver a pasar", mencionó Horacio, y finalizó: "Un taxista me paró y me dijo que no lo dejara pasar, que no todos son iguales".

Lugar donde ocurrió el hecho: