Un padre y su hijo murieron en Chaco y miles de personas fueron evacuadas y autoevacuadas en las provincias del noreste argentino (NEA) a causa de las tormentas que cayeron en las últimas horas, que causaron inundaciones, anegamiento de calles, caída de árboles y voladura de techos, informaron este domingo autoridades locales y Defensa Civil.



"Dos personas murieron electrocutadas, un padre de 42 años y su hijo de 19, en la localidad chaqueña de Las Breñas cuando el agua ingresó en su vivienda, mientras que en toda la provincia se cuentan 1.800 evacuados", dijo Daniel Russo, subsecretario de Defensa Civil de la Nación.



El funcionario precisó que una de las localidades más afectadas es Corzuela, donde cayeron más de 300 milímetros en las últimas horas, "una cantidad de agua que ninguna ciudad en el mundo podría soportar".



"Además Chaco tuvo tres inundaciones en los últimos meses, lo que vuelve la situación más difícil aún", agregó.



Asimismo el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, se reunió el último sábado con el comité de crisis para coordinar la asistencia junto al Ejército, Gendarmería y Prefectura Naval, que "trabajan con vehículos especiales para llegar a las zonas inundadas con elementos de primera necesidad".



En Corrientes los 142 milímetros de agua que cayeron en las últimas horas provocaron anegamientos, caída de árboles y postes, precisó durante esta jornada el jefe de Operaciones de Defensa Civil de Corrientes, Orlando Bertoni, quien afirmó que "por el momento no hay evacuados ni víctimas".



"La prestación de servicios, como el transporte de pasajeros y retiro de árboles caídos, se realiza con normalidad, mientras que se brindó asistencia con raciones alimentarias a barrios de la capital y se decidió resguardar de la tormenta eléctrica a una peregrinación a la Basílica de Itatí, que esta mañana retomó su marcha", completó el funcionario.



Por su parte, la Municipalidad suspendió actividades al aire libre previstas por el Mes de Corrientes, que incluían presentaciones artísticas y recitales.



Asimismo, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), informó que en Misiones hubo lluvias y tormentas que afectaron principalmente a las localidades de Wanda y El Dorado, aunque no hubo evacuados.



"Las lluvias afectaron a varias casas en los barrios bajos de la capital, cuyos habitantes son asistidos por las autoridades", detallaron en un comunicado.



En Formosa, en tanto, un total de 3.337 personas se autoevacuaron por la crecida del río en Puerto Pilcomayo, Plaza Lautaro Maradona y los barrios El Porteño Norte y Sur, Guadalupe, Libertad, Isla Buey Muerto, Isla A. Pando, Bolsón Grande, Centro, Porteñito Ruta Nacional 3, y C.I.C Porteño, precisó Sinagir.



El Concejal de la ciudad de Clorinda y encargado de Emergencia de Puerto Pilcomayo, Isaac Villamayor, había dicho el jueves que "el río estaba estacionado en 7,38 metros, lo que representaba un pequeño alivio para los pobladores".



"Solemos tener en cada inundación más de 500 familias autoevacuadas, y seguramente de a poco se irán sumando los que quedan, que aguantan hasta el final porque tienen miedo de dejar sus casas, pero se les hace entender que si llega a llover se va a complicar más la crecida, entonces se les explica y la Municipalidad les da transporte para trasladar a cada uno y llevar sus cosas", explicó.



Y agregó: "No hay que olvidar que a mitad del mes de mayo y principios de junio se da la crecida natural del cauce de los ríos, algo preocupante para nosotros porque tenemos ya una altura bastante alta".

El temporal en Chaco hizo estragos (Alí Gómez/Facebook).

Ya se trabaja en la ayuda a los barrios más afectados de Chaco (Alí Gómez/Facebook).

Intenso temporal en Chaco y Corrientes pic.twitter.com/3VZ29wxqIQ — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 21 de abril de 2019