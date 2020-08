La localidad de Pedro Luro, ubicada en el partido bonaerense de Villarino y conocida últimamente por ser el lugar desde donde había partido Facundo Astudillo Castro antes de su desaparición, regresó a Fase 1 del aislamiento social tras detectarse doce casos de coronavirus en los últimos días, según se informó oficialmente.



"El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, firmó hoy un decreto por el cual tenemos que comunicar que la localidad de Pedro Luro vuelve a Fase 1 porque tenemos un contagio masivo", dijo el subsecretario de Gobierno de la comuna, Martín Ravanesi.



"De los 16 testeos que se hicieron ayer, 12 dieron positivos y hoy entendemos que se podrían superar esos números", advirtió Ravanesi en diálogo con Télam.

El funcionario sostuvo que "la Fase 1 sólo estará en Pedro Luro" y no el resto del partido de Villarino, ya que "las localidades más cercanas están a 15 kilómetros, por lo que si hacemos bien las cosas podemos cerrarlo".



"Ya tuvimos una experiencia en Mayor Buratovich, donde decretamos volver a Fase 1 y fue positivo", agregó Ravanesi en referencia a los casos detectados de Covid-19 en un parque eólico.



El decreto 738/2020 firmado por Bevilacqua estableció la suspensión de todas las actividades en Pedro Luro, con excepción de "farmacias, venta de comida elaborada mediante sistema de reparto a domicilio o take away".

También fueron exceptuados "supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas y leña, reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene y de limpieza", entre otros.



El decreto estableció que las actividades permitidas funcionarán de 8 a 20 horas, y que solo se podrá ingresar a la localidad por el acceso principal mientras que el resto de las entradas permanecerán cerradas, según un parte de prensa.



La comuna indicó en un último informe que "se registraron doce nuevos casos positivos de coronavirus en Villarino, de los cuales once son personas residentes de Pedro Luro y un caso importado que se encuentra aislado en Médanos".

"De acuerdo a lo que establece el protocolo, todos los pacientes están aislados preventivamente, en buen estado de salud y el equipo de Salud está trabajando en los nexos epidemiológicos", agregaron.

Según dio a conocer La Nueva, en el oficialismo evalúan denunciar a una concejala opositora, Susana Velasquez, para que la Justicia investigue si tuvo conductas que ayudaron a diseminar el virus en la localidad.

Esto tiene que ver con que que el último domingo promovió, organizó y participó de una olla popular que se desarrolló en el populoso Barrio Bonacina y luego informó que había dado positivo en el test de coronavirus. A partir de esto, los 16 concejales que tiene el distrito quedaron aislados.