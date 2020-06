A partir de las 0 de este miércoles, aquellos trabajadores de las actividades denominadas esenciales por el Gobierno Nacional, que tengan que moverse por el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA), deberán poseer un nuevo permiso de circulación, antes de entrar en la nueva etapa de la cuarentena obligatoria endurecida.

Según se informó oficialmente, los trabajadores que cumplan tareas esenciales y que tengan residencia en el AMBA tendrán tiempo desde las 0 horas del lunes, hasta el martes a las 23.59 para renovar su respectivo CUHC (Certificado Únicos Habilitantes de Circulación).

.

"El lunes 29 y martes 30 de junio debés renovar tu certificado, que es el único que tendrá validez a partir del 1° de julio. Solo podés sacar certificado si realizás actividades esenciales, actividades productivas autorizadas o tenés que pedir un permiso especial para hacer un trámite urgente, un tratamiento, trasladar tus hijos o hijas o asistir a un familiar", informaron en la página oficial de Argentina.gob.ar.

El trámite podrá hacerse a través de la app CuidAR, disponible para dispositivos con sistema Android o por la página del gobierno www.argentina.gob.ar/circular, siguiendo con los pasos que indica el sistema, para finalmente llenar el formulario de "Certificado Único de Circulación - coronavirus COVID 19".

.

¿Cómo sacar el nuevo permiso de circulación?

Es necesario que la persona habilite en su dispositivo la geolocalización, luego se puede comenzar el proceso de "autocontrol" desde la App CuidAR.

1. Ingresar a la web argentina.gob.ar/circular

Una vez en la página, se debe bajar el cursor hacia el final del texto y detenerse en la consigna: “Primero informanos si tenés DNI”. Allí clickear en “Sí” y luego clickear en “Continuá".

.

2. Seleccionar residencia

Elegir lugar en el que reside y luego darle en “Continuá”.

3. Elegir motivo de excepción

Puede ser para trasladarse al trabajo o por otros motivos de fuerza mayor, como asistir a personas con dificultades de movilidad o personas mayores. En caso de elegir "otros motivos", se deberá llenar otro formulario.

Si la solicitud es por trabajo, se abrirá una nueva solapa, en la que se pedirá información más detallada sobre el rubro laboral del solicitante.

Una vez rellenados esos puntos, clickear en “Completar el Formulario”.

4. Adjuntar documentación de respaldo

Un nuevo requisito que pide el sistema para completar la solicitud es el de adjuntar documentación de respaldo que justifique el permiso, que puede ser un recibo del empleador, monotributo, o carta del empleador.

Para completar este paso, hay que subir a la plataforma un archivo que puede ser .doc, .docx, .pdf, .jpg y .png, que no sobrepase los 10mb.

5. Completar la solicitud para circular

Antes de completar el formulario y prestar atención a cada detalle que se le pide. Una vez finalizado, es importante marcar la penúltima casilla que tiene la frase “No soy un Robot", y luego sí clickear “Solicitar Certificado”.

Es necesario rellenar los campos obligatorios: nombre, número de documento, número de trámite (la serie numérica de 11 dígitos que aparece justo a la izquierda del código QR, al frente de la tarjeta) y género.

.

El software advertirá sobre el carácter de declaración jurada de los datos ingresados, por lo que es necesario ingresar información correcta y que falsear la información "puede considerarse una contravención grave".

Ahora, los usuarios estarán obligados a informar el número de patente del vehículo en el que se movilizarán durante la cuarentena y/o el de la tarjeta SUBE que utilizarán para el transporte público, datos que anteriormente eran opcionales.

Según se precisó, desde el miércoles 1 de julio se darán de baja todos los CUHC otorgados previamente y estarán habilitados solo tres tipos de permisos:

- Actividades esenciales, establecidas en el artículo 6° del DNU 297/2020, que deben consignar obligatoriamente el número de SUBE o de patente.

- Actividades autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo, como parques industriales, industrias exportadoras y ciclo continuo, quienes deberán usar sí o sí un medio de traslado privado.

- Permisos especiales.

Entre estos últimos permisos se encuentran: padres y madres separados, personas que necesiten hacer trámites impostergables y urgencias, y aquellos que realicen asistencia a familiares.

Padres separados

Desde las 0 horas del miércoles 1° de julio, cuando arrancan las nuevas restricciones por la cuarentena del coronavirus, también habrá novedades para quienes necesiten hacer un trámite, seguir un tratamiento médico, trasladar a sus hijos (en el caso de padres y madres separados) o asistir a un familiar.

El nuevo Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC) tendrá una categoría llamada “ permisos especiales” que estará dirigida a todos esos casos. Esto significa que, quienes ya tenían un permiso por cualquiera de estos motivos, ahora deberán sacar un nuevo certificado.

Cabe destacar, que los permisos especiales tendrán validez por 24 horas y se podrán tramitar como máximo dos veces por semana.

La única excepción es para las personas que realizan tratamientos médicos crónicos. En ese caso, se otorgará un permiso especial que no tendrá un plazo específico y se pedirá documentación que respalde el pedido.

Durante la vigencia del certificado, se va a poder viajar en transporte público para circular por el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires: Capital Federal + Provincia). Para eso, al realizar el trámite se deberá consignar el número de tarjeta SUBE.

Cómo se tramita el “ permiso especial”

1) El trámite se podrá hacer a través de la app CuidAR, disponible para dispositivos con sistema Android, o por la página del gobierno www.argentina.gob.ar/circular.

3) Informar si tenemos DNI argentino. En caso de no tenerlo, sólo podrán continuar las personas con residencia precaria en trámite. Hacer clic en "continuar".

4) Luego, marcar la provincia de residencia y nuevamente hacer clic en "continuar". Aparecerán los diferentes motivos de excepción. Tildar la opción “ permisos especiales (trámites, tratamiento prolongado, traslado de hijos o hijas)“. Hacer clic en "completá el formulario".

5) Seleccionar el motivo de circulación. Las opciones son: tratamientos médicos prolongados; emergencia, turnos médicos, situación imprevista, trámites impostergables, urgencias (válido por 24 horas); padres separados para traslado de hijos de un domicilio a otro (válido por 24 horas); asistencia de familiares, adultos mayores, menores, discapacitados (válido por 24 horas).

6) Ingresar los datos personales: nombre, DNI, género, CUIL, número de teléfono, mail y domicilio. Habrá que incluir el número de patente del vehículo particular o número de tarjeta SUBE. De las personas a asistir, consignar nombre, teléfono, domicilio y DNI (incluido el número de trámite que figura en el frente). También hay que indicar el motivo de la asistencia, fecha y franja horaria en la que se brindará asistencia, y datos del tratamiento médico (incluido el nombre del profesional que lo atenderá) o descripción de la emergencia.

7) Una vez completados todos los datos, hacer clic en "No soy un robot" y, por último, en "Solicitar certificado".

8) El sistema dará el ok en un lapso de dos horas. El permiso podrá imprimirse o quedar guardado como PDF en el celular. También figurará en la aplicación Cuidar, en la que la persona se hace un autodiagnóstico cada 48 horas.

Tener en cuenta que este “ permiso especial” se podrá tramitar como máximo dos veces por semana.

¿Qué hacer ante una urgencia?

Las urgencias no necesitarán autorización. Quienes la atraviesan, deberán respaldar con documentación que están en un caso de “fuerza mayor”. Podrán moverse en su vehículo personal o en transporte público. Por eso, no se bloqueará la tarjeta SUBE en forma inmediata, como se había evaluado en un momento.

“Lo que sí vamos a hacer es un control de aquel que use la tarjeta SUBE, no siendo un trabajador esencial, de manera habitual. Es decir, que lo use lunes, martes, miércoles. Frente a esa situación, probablemente hagamos suspensiones temporales de esa tarjeta”, dijo Mario Meoni, Ministro de Transporte de la Nación.