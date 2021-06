Hace más de una década que Marcelo Tinelli realizó un cambio rotundo en el formato de su programa, lo cual significó un golpe duro para los históricos integrantes de ciclo ShowMatch, antes llamado VideoMatch, en espacial para los humoristas que vivieron como se quedaban sin trabajo.

Años después muchos de ellos lograron regresar al medio con sus propios programas en otros canales. Aunque algunos fueron convocados nuevamente para formar parte del ciclo, pero decidieron declinar la propuesta, como Pablo Granados o Sebastián Almada.

.

Además, en entrevistas recientes narraron su paso por el ciclo humorístico, recordaron anécdota y contaron cómo viven actualmente. En este sentido, Oscar Fernando "Pichu" Straneo Díaz contó cómo vivió los años posteriores al cambio en el formato del programa.

"Fue raro para todos nosotros, pegó fuerte, no estábamos acostumbrados", comenzó a narrar Straneo, quien se mostró reflexivo al reconocer que con el paso del tiempo porque para él "fue muy positivo" ya que después junto a otros compañerops tomaron un "camino diferente", aseguró en una entrevista radial con Ulises Jaitt.

Sobre los primeros años alejado del programa el humorista, de 53 años, afirmó que no culpa "a Marcelo, ni a nadie. Se dio así". También reveló que "fueron complicados el 2007 y 2008" ya que estabaas acostumbrado a recibir un sueldo "todos los meses".

.

En un momento el ex Peligro Sin Codificar se mostró sensible al recordar cómo se las rebuscó para llevar comida a su casa: "Algunos de esos momentos después de VideoMatch me quedé sin un margo. Tuve que pedir fiado en el almacén".

Pese a que con el paso del tiempo Pichu y otros humoristas consiguieron nuevos trabajos y consolidaron sus carreras, aún recuerdan su paso por el ciclo que les abrió nuevas puertas y los consolidó en la memoria colectiva de todos los argentinos.