"Susana no fue citada”, afirmó José D’Antona, el abogado de Susana Trimarco, tras la noticia de que el juez federal Daniel Bejas ordenó a las fuerzas de seguridad a encontrar a la madre de Marita Verón, que se debe presentar a brindar declaración indagatoria en Tucumán sobre el destino de más de $5,6 millones (u$s418.000 de aquel momento) que recibió en el 2015 su fundación por parte del gobierno de Cristina Kirchner.

El abogado destacó que hace más de 10 años que Susana tiene custodia permanente de la Gendarmería Nacional, por este motivo explicó que “si hay una persona que es fácil de saber dónde está, es la señora Trimarco”.

La madre de Marita, junto a CFK.

D’Antona sostuvo que Trimarco se presentó a través de la letrada Laguna Mendoza manifestándose como su abogada, el 14 de marzo, voluntariamente sin haber recibido ningún tipo de citación. Allí mismo informó que la dueña de la fundación se encontraba en la ciudad de Córdoba, donde hace unos días fue víctima de un hecho delictivo, donde le robaron el auto y la golpearon.

También contó que está con un problema personal respecto a su nieta, hija de Marita, que vive en en Córdoba donde está estudiando. Motivo por el cual se pidió 15 días de plazo para cualquier acto. Luego, según lo que contó el representante de Trimarco, hizo una segunda presentación porque le pidió el juez -y este miércoles se presentó por tercera vez, donde volvió a ratificar que la doctora Laguna era su abogada- e informó nuevamente el domicilio de Susana en Tucumán, y se le impidió tener acceso al expediente.

“Razón por la cual si hay alguien que no dejó de estar a derecho es ella. No llegó ninguna citación que ella no haya cumplido”, explicó. Por la acusación que recibió la madre de Marita Verón aseguró: “Se habría filtrado a la prensa que supuestamente Susana se habría quedado con fondos nacionales, pero por supuesto no se quedó con ningún centavo”.