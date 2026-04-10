Cayó en Quilmes Centro un abogado por un fraude millonario con datos biométricos de sus clientes

Un operativo simultáneo realizado en Quilmes y Berazategui culminó con la detención de un abogado acusado de encabezar un esquema de estafas basado en el robo de identidad y la obtención de créditos ilegales. La investigación apunta a una maniobra que habría generado un perjuicio económico superior a los 500 mil dólares.

El principal procedimiento tuvo lugar en un estudio jurídico ubicado en pleno centro de Quilmes, sobre la avenida San Martín, donde fue arrestado Fernando Ochoa (h), de aproximadamente 40 años. En paralelo, las fuerzas de seguridad llevaron adelante un allanamiento en su vivienda de Hudson.

De acuerdo con la pesquisa, el imputado habría cometido al menos siete hechos de estafa mediante un mecanismo que incluía el uso fraudulento de datos biométricos. Según se detalla en la causa, el abogado contactaba a sus propios clientes y les solicitaba selfies e información personal bajo el argumento de avanzar en la digitalización de expedientes judiciales.

Con esos datos, presuntamente abría cuentas bancarias, gestionaba tarjetas de crédito y solicitaba préstamos sin el consentimiento de las víctimas, configurando así una operatoria sistemática de fraude.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron alrededor de 20 tarjetas de crédito, además de computadoras y teléfonos celulares. Todo el material incautado será sometido a peritajes informáticos, considerados clave para reconstruir las maniobras y seguir el rastro del dinero.