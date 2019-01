Por Fedra Abagianos

@trinityflux

Una severa ordenanza municipal que habilita el sacrificio de perros en Puerto Deseado desató la polémica. Por el repudio en las redes sociales y distintas organizaciones, el intendente de la localidad de Santa Cruz intimidó a los proteccionistas locales y fueron escrachados. Por unanimidad, el Concejo Deliberante, con el objetivo de enfrentar la problemática de perros sueltos en la vía pública, dictó a fines del año pasado la ordenanza municipal 6933/18 por la que se puede aplicar el sacrificio eutanásico a los perros que no son reclamados por sus dueños dentro de las 48 horas de perdido o robado que no son adoptados y que no puedan ser atendidos por más tiempo en las perreras.

"Cuando salió, no la publicaron y dos meses después nos enteramos que estaba promulgada y en vigencia. Esta ordenanza va en contra de las leyes nacionales y provinciales. Se contradice nombrando la ley 1346 y prohibiendo darles agua o comida a los perros de la calle. Es un disparate total", aseguró a Crónica Horacio Camino, titular de la Asociación Protectora Canina APROC K9 de Puerto Deseado.

La ordenanza que pena con multas a quienes alimenten o provean de agua a perros vagabundos, también multa a los dueños que no registren y dejen sueltos en la vía pública o en espacios de uso común a sus mascotas, entre otras penalidades. "Te cobran si tenés más de dos perros. Toda la ordenanza impulsa a que haya más perros en la vía pública en lugar de que puedas rescatar un perro de la calle. Cuando en realidad, si vos adoptás, deberías tener algún beneficio, como hicieron otros municipios", explicó Camino.

Esta severa e inédita ordenanza levantó críticas desde organizaciones proteccionistas comenzaron a repudiar las medidas y varias marchas como la que se realizó en la Casa de Santa Cruz, en la Ciudad de Buenos Aires, provocaron el enojo del intendente Gustavo González.

"¿Hasta dónde querés llegar con la campaña que estás haciendo? Nos estás haciendo mierda como comunidad. Voy a tomar acciones legales contra vos", le dijo enfurecido el lunes por la tarde en el llamado telefónico que le hizo al proteccionista. "Me siento en peligro porque acá lo que le vendieron a la gente es que estamos en contra de la localidad. Tenemos miedo por nuestra seguridad y la de nuestro bebé. Estamos siendo acusados por el intendente porque dice que nosotros estamos difamando y haciendo una campaña en contra de la comunidad. Una cosa que es ilógica e irracional", explicó el proteccionista sobre el llamado que recibió.

Camino es de la ciudad de La Plata pero hace quince años que vive con su mujer en Puerto Deseado. Tienen un bebé de cinco meses y varios perros que cuidan en el instituto donde su mujer da clases de inglés. Este miércoles por la tarde padecieron un escrache. Frases como "personas no gratas" o "yo amo a Puerto Deseado", se escuchaban o se leían en carteles.

"No sabemos cómo seguir porque para ellos deberíamos irnos y dejar todos los sueños que uno empezó a construir acá. Es una barbaridad. Si consiguiera una oportunidad laboral me iría, porque tengo que velar por la seguridad y el bienestar de mi familia", contó Camino, a quien habían alertado de otro escrache para la tarde de este miércoles.

Por el momento la criticada ordenanza está promulgada y en vigencia. Una persona que no quiso revelar su identidad contó que la perra de su hija había sido llevada y como era viernes tuvo que dejarla hasta el lunes. Pudo llevársela recién después de pagar la multa, la estadía, el chip y la comida.