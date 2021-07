La saga de Dragon Ball es uno de los animés más famosos de la historia a nivel mundial desde el estreno de su primer episodio, hace 32 años, en la televisión japonesa.

Sin embargo, más allá de relatar las aventuras de ‘Goku’ y sus enfrentamientos con numerosos villanos, la historia posee varias escenas y diálogos con contenido racista, sexista, y otras formas de violencia explícita, que hoy por hoy no escapan de la crítica.

"Dragon Ball Z": 'Goku' adulto y sus amigos defiende la Tierra contra una variedad de villanos que van desde razas intergalácticas del espacio y conquistadores, androides poderosos y criaturas mágicas indestructibles.

El jueves de esta semana, un usuario de Twitter abrió el debate sobre este tema luego de compartir un fragmento de un episodio de la intercuela del dibujo original, Dragon Ball Súper, en su perfil.

“Esto salió anoche en Cartoon Network LA en un capítulo de Dragon Ball Súper. ¿No revisan los contenidos antes de subirlos?”, criticó el internauta Ernesto Lamas (“@ernestolamas”), quien se mostró muy ofuscado por el tipo de animé que ven los más chicos por cable en el reconocido canal de dibujos animados.

Se trataba de una escena en la que el personaje anciano “Maestro Roshi” le ofrece algo a “Yamcha” a cambio de que un personaje fantástico, “Puar”, se transforme en “una hermosa jovencita” para “superar” sus “pensamientos pervertidos”. A continuación, se puede apreciar una deplorable secuencia en la que el anciano persigue al ser mágico, convertido en una joven, para abusar sexualmente de ella, mientras ésta pide auxilio desesperada.

Esto salió anoche en Cartoon Network LA en un capítulo de Dragon Ball Super. ¿No revisan los contenidos antes de subirlos?

“De locos”, “Es increíble que no tengan una persona que diga ‘che, no da, es un contenido para niña/os’”, “La progresía de cristal descubriendo el anime fuera del horario de protección al menor”, “El animé está lleno de esto, siempre. La duda que siempre tuve es porqué lo pasan en canales para niños”, “Dragon Ball es bastante picante en muchas cosas no es para nenes”, “Se fueron al carajo”, “Se les fue la mano en esta”, opinaron muchos usuarios debajo del video que publicó el twittero.

Cabe recordar que el primer animé de esta historia se estrenó en 1989, mientras que el dibujo animado que se transmite actualmente por el canal infantil tiene una antigüedad de 12 años, lo cual lo vuelve mucho más contemporáneo a las discusiones sobre violencia sexista, masculinidades, entre otros temas.