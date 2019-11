Por la convulsión política que vive Bolivia desde hace semanas, que se vio agravada el pasado domingo por la renuncia de Evo Morales y su denuncia de un "golpe de Estado" en su contra, los viajes en micro entre Argentina y ese país se vieron alterados.

Por tal motivo, y "hasta nuevo aviso", ningún micro con destino a tierras bolivianas están saliendo de las terminales de Retiro y Liniers de la ciudad de Buenos Aires.

"Los servicios a Villazón, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz están suspendidos hasta nuevo aviso porque las carreteras están más bloqueadas que días anteriores y no podemos sacar los micros en esas condiciones y poner en riesgo a nuestros pasajeros", dijeron desde la boletería de la empresa Potosí.

"Hace como 20 días que no podemos sacar los micros con su recorrido completo y esto nos está causando una pérdida económica, porque esta es la época en que la gente ya va programando su viaje para las fiestas: vienen, preguntan, dudan...y nosotros no podemos venderles porque no sabemos cuándo todo volverá a la normalidad", analizó.

Hasta este lunes, los buses salían para "llegar hasta dónde se podía", pero luego aclara que "los que se han sacado (a la ruta) han llegado, con demoras correspondientes del caso" ocasionadas por "los piquetes" realizados por manifestantes que "prenden fuego llantas o se sientan en la ruta y no dejan pasar".

En tanto, la empresa de transportes La Preferida -que viaja a Pialón, La Paz, Potosí y Santa Cruz de la Sierra- tiene suspendidas todas sus salidas a destinos bolivianos "desde hace 10 días" porque "dejaban a los coches parados en la Aduana", con excepción de Santa Cruz, que estuvo operativo hasta este lunes.

"Los pasajeros que ya tenían comprado su pasaje tienen la opción de reintegro al 100% o de reprogramar el viaje para cuando se normalice la situación", dijeron desde la empresa. Por su parte, en la empresa El Quirchincho solamente se limitaron a decir que "las salidas están suspendidas hasta nuevo aviso".

En cuanto a vuelos, las empresas Aerolíneas Argentinas y Boliviana de Aviación (BOA) operan normalmente. "Por el momento, no hay ninguna restricción de vuelo a Bolivia, ni de parte de las autoridades argentinas ni de las bolivianas", informaron fuentes aeronáuticas.