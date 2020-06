El Día Mundial del Orgullo Autista se festeja desde el año 2005 cada 18 de junio a fin de promover la idea de que las personas con autismo pueden llevar una vida normal. Asimismo, en esta fecha se celebra la neurodiversidad apoyando la postura de que las personas autistas no sufren ninguna enfermedad.

El Trastorno del Espectro Autista ( TEA) es un trastorno neurológico y de desarrollo que comienza en la niñez y suele durar toda la vida. Afecta a la manera en que una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende.

De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada 160 chicos tiene este trastorno.

Según la clasificación ICD-10 utilizada en Europa, existen dos subgrupos principales: el autismo clásico y el síndrome de Asperger.

Por un lado, el autismo clásico tiene asociadas diversas dificultades de aprendizaje. Estas personas poseen un coeficiente intelectual por debajo de la media al que se le suman dificultades de lenguaje.

Por el otro, el Síndrome de Asperger (AS) comparte las características del autismo clásico pero sin las complicacionesn de aprendizaje. Los pacientes poseen un coeficiente intelectual medio o incluso superior a la media y no presentan dificultades de lenguaje.

De acuerdo con el Instituto Superior de Estudios Psicológicos, algunos de los siguientes comportamientos pueden ser útiles para detectar si un chico tiene autismo: desinterés por los compañeros de escuela, no comparte sus intereses con los demás, no hace juego simbólico, no establece contacto visual con el interlocutor, tiene un lenguaje literal, rechaza el contacto físico, reacciona poco ante la voz de sus padres y suele mostrar movimientos no habituales.