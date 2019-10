La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, ordenó este jueves la prisión preventiva para uno de los detenidos por el ataque en la vía pública al intendente de Paraná, Sergio Varisco, y medidas restrictivas para los otros dos.

Mientras tanto, Varisco permanece internado en una clínica de esa ciudad con serias lesiones.

La junta se desarrolló después de este mediodía en el Salón de Audiencias Nº 2 de los Tribunales de Entre Ríos, en Paraná.

LEÉ TAMBIÉN: Le pegaron al intendente de Paraná y lo dejaron en grave estado

El fiscal Álvaro Piérola había solicitado 30 días de prisión preventiva en unidades penales para los tres, ya que existe "el riesgo de entorpecimiento de la investigación"

Para la fiscalía, Vanina Julieta Gauna (40), Claudio Javier Godoy (46) y Juan Ignacio Musuruana (26) "fueron a la casa (de Varisco) de manera premeditada" y se presentaron de "modo ilícito, violento e intimidatorio y a través de golpes y amenazas verbales".

"El intendente de la ciudad les había dicho expresamente que lo que pedían no era posible", agregó Piérola.

Por su parte, la jueza Barbagelata señaló que gracias a las pruebas pudo determinar que Gauna trató de "evitar" que hubiera "otro desenlace", mientras que Godoy permaneció "parado, pasivo", y Musurana realizó una "notoria violencia verbal".

"Vos me hiciste laburar como un perro (...) vos no me vas a dar laburo, te termino de matar, tu hija me dio la palabra de que me iba a dar trabajo", se escucha decir a uno de los agresores en un vídeo que circuló por las redes sociales.

"¿Querés un médico? Te voy a matar h...de p..." finaliza mientras una mujer trata de separarlo.

Por eso, ordenó que los primeros dos cumplan medidas restrictivas, mientras que Musuruana deberá cumplir con prisión domiciliaria.