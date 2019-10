El intendente de la ciudad entrerriana de Paraná, Sergio Varisco, de 59 años, sufrió fractura de cadera tras ser agredido por desconocidos que le provocaron heridas de gravedad. Hay tres detenidos por el violento hecho.

El suceso se registró este martes por la tarde, en la puerta de la casa del funcionario situada en la calle Pellegrini, cuando Varisco llegaba a su casa y fue increpado por un grupo de violentos que lo atacó y lo dejó gravemente herido.

La agresión quedó registrada en videos filmados por los transeúntes. En uno de ellos se observa a Varisco tendido en la vereda mirando hacia su agresor, quien le grita y lo amenaza. "Vos no me vas a dar laburo y yo te termino de matar", "Tu hija me dio la palabra de que me iba a dar trabajo", "Te voy a matar", son algunas de las expresiones que se pueden oír.

Violentos atacaron al intendente de Paraná y lo dejaron en grave estado pic.twitter.com/2N7O4mzSag — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) October 1, 2019

Vecinos que advirtieron la situación llamaron al 911 de inmediato. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, el funcionario ya estaba siendo asistido por personal de Emergencias Sanitarias.

En un primer momento, el jefe comunal fue internado en el Hospital San Martín. Luego, fue trasladado a la Clínima Modelo de la ciudad de Paraná donde será intervenido quirúrgicamente debido a las graves lesiones óseas que sufrió al caer al suelo.

Según indicó el Jefe de la Departamental de Policía Marcos Antoniow, hay tres personas detenidas: una mujer y dos hombres. "Se actuó rápidamente. El que propinó las agresiones físicas habría ido a recriminarle una cuestión laboral. Habría estado por la mañana en el municipio y a la tarde estaba esperando una respuesta", detallaron.

Antoniow señaló a Elonce.com que se comunicó lo sucedido a la fiscalía, a cargo de la doctora Natalia Taffarel, "que dio las directivas para la detención de estas dos personas". Además dio cuenta que aportaron filmaciones de ocasionales testigos y gente que pasaba por el lugar.

Finalmente, y sobre el estado de salud del Intendente, Antoniow afirmó que "teniendo en cuenta el diagnóstico, hablamos de lesiones graves. Sufrió una lesión en la zona de la cadera y se está a la espera de la evaluación del traumatólogo".

Testigos sacaron fotos.

El intendente estaría gravemente herido.

El suceso se registró a plena luz del día.

Varisco se encuentra en libertad pero afronta cargos por "financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes" junto a otras 32 personas, delito por el que podría recibir hasta 20 años de prisión.