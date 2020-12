El eclipse de sol anunciado para el mediodía del 14 de diciembre próximo, es para las comunidades mapuches una "manifestación más del conocimiento" que habitualmente les transmite el sol y que en esta ocasión lo hará de una manera particular, según confió a Télam María Piciñam, perteneciente a la Confederación Mapuche de Neuquén, Zonal Confluencia (Xawvnko).

En sus reflexiones acerca del significado que tiene para la cosmovisión mapuche este fenómeno astronómico, invitó a la sociedad a observarlo y reflexionar acerca del equilibrio necesario en el territorio y no con un carácter turístico como se lo promociona desde ámbitos oficiales.

"La importante manifestación del Wallmapu (territorio) que estamos esperando que ocurra muy pronto con el eclipse solar es una de las tantas manifestaciones que tenemos en todo momento de nuestra vida como lof che, o como pueblo y las personas tenemos la capacidad de observar, escuchar y respetar a cada una de esas formas de comunicación que tienen esos newen para que podamos vivir en armonía", señaló la dirigente mapuche.

Durante su explicación, con tono pausado y pensante, profundizó el concepto de energía o newen, al destacar que "la energía solo cumple ese rol de mantener el equilibrio en cada espacio que habitamos, nos ayuda a entender que lo que hagamos cada uno es para lograr el buen vivir, no solo para uno sino para las energías que nos rodean".

"También entender que ninguna energía es superior a otra. Solo cumplen roles diferentes. El Sol se manifiesta y nos transmite conocimiento todos los días, solo que no siempre lo hace de esta manera", en referencia al eclipse.

Piciñam sostuvo: "Somos consientes que el Wallmapu está sufriendo hoy más que nunca un gran desequilibrio por parte de la codicia del capitalismo, la destrucción de los bosques, la contaminación que generan las petroleras que son una de las formas más terribles de desequilibrio que rompe ese orden y esas energías deben generar distintas formas de comunicarse con nosotros para encontrar o equilibrarse nuevamente".

"Entendemos que no se puede lograr la buena vida (Kvme Felen) destruyendo a las demás vidas que hacen posible ese buen vivir", afirmó y destacó que "la sociedad espera ansiosa este momento (el eclipse) y los invitamos a que no solo lo vean como un fenómeno a observar o como parte del turismo que se está instalando".

"Creemos que como pueblo Mapuche tenemos una enorme responsabilidad de escuchar los mensajes que nos traerá Antv (sol) que en ese momento que el sol se esconda nos sirva para reflexionar sobre nuestras vidas y renovar nuestro compromiso de mantener la comunicación con cada energía, buscar ese equilibrio que todos nos merecemos defendiendo la vida", manifestó.

Además, aseguró que "cada cambio que ocurre en la naturaleza, cada newen, cada energía que se pronuncia, que se hace escuchar, que nos entrega un mensaje, lo hace no solo para el pueblo mapuche sino para todos los que habitamos este territorio".

Planteó además que "debemos recobrar esa capacidad de mantener el equilibrio con la naturaleza sin perder de vista que nosotros somos uno más, somos parte la naturaleza, no somos dueños de ella de las cuales podamos decidir nosotros que se hace y que no".

Insistió en que "este acontecimiento que nosotros esperamos en todo momento como mapuches, hoy también lo va a esperar la sociedad neuquina siendo consientes y reflexionando sobre lo que necesitamos y como queremos vivir".

Analizó que "otra manifestación que nos llegó es la pandemia, que no solo nos invita a cuidarnos como personas para que el virus no nos afecte, respetar todo lo que está indicado, sino que nos invita también a pensarnos de otro lugar, otra sociedad y nosotros como mapuches pensamos en convertirnos en una sociedad, en un país plurinacional donde las personas pensemos no solo como personas sino como un todo, en el universo, la naturaleza".

Energía mapuche

Como parte de esa cosmovisión mapuche, Piciñam indicó: "Desde nuestra concepción espiritual, social y cultural, nos concebimos un elemento más del Wallmapu (territorio) o sea una energía más dentro de un todo organizado como es la naturaleza, cada una cumpliendo un rol determinado para lograr mantener el equilibrio físico, psíquico y espiritual entre las personas y con cada una de esas energías".

Consideró fundamental "para lograr este equilibrio y armonía entre todas las energías que existimos, mantener la comunicación con cada una de ellas" y explicó que ese rol lo cumple el "Mapuzugun", es decir el idioma originario.

"Cada newen que habita el Wallmapu nos entrega conocimiento, nos orienta, nos manda mensajes a través suyo y por eso podemos entender que vamos a tener un invierno con mucha nieve si el Volcán (Lanín) se muestra con nubes en la cima, si los cerros truenan vamos a tener mucha lluvia o si bajan muchos pájaros juntos cantando nos indican que debemos garantizar todo lo necesario por si viene un temporal", agregó.

"Pero nunca para asustarnos -aclaró- para creer que algo malo va a venir, simplemente esos pájaros como las montañas cumplen el rol de mantener el equilibrio entre ellos y con las personas", finalizó diciendo la dirigente mapuche.