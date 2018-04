Por: Gabriel Arias

Un nueva versión del "verdurazo" tuvo lugar en la Plaza de los Dos Congreso y en otras 16 provincias de nuestro país, cuyos integrantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) pidieron que se aplique el proyecto de ley que les permita acceder a una tierra propia a través de créditos blandos. Por tal motivo, realizarán un acampe hasta el jueves inclusive y donarán 30 toneladas de verduras y flores a la gente.

La escenografía de la zona del Congreso mostró una cola de hasta 300 metros de personas que con una bolsa, changuito o mochila se acercó hasta los mostradores para poder alzarse con una bolsa de verduras donada por los pequeños productores, que en camiones o de manera manual acomodaron en mesas armadas de manera provisoria la mercadería.

Uno de los productores, llamado Agustín, le comentó a Crónica que "estamos haciendo un verdurazo y acampe por tres días, en la metodología de donar la verdura al resto de los trabajadores. Estamos sorprendidos con la cantidad de gente que hay y no recordamos que en los anteriores casos haya tanta gente".

Agregó: "Nos vemos obligados a extremar la medida para poner en agenda la problemática de la tierra y de los pequeños productores como temas que nos afectan desde hace tiempo. Hace mucho que este reclamo lo convertimos en proyecto y en el mismo, solicitamos que se creen créditos blandos para los productores, algo así como un PROCREAR rural en el cual no pedimos que nos regalen nada sino que podamos acceder a créditos. Muchos diputados no mandaron a pedirlo al banco y esto demuestra que no saben de que hablan, no somos sujeto de crédito, nunca podremos acceder a un crédito ya que los requisitos que en algún momento impuso el gobierno son imposibles de acceder, como requisitos, interés y todo lo que se refiera al mismo".

Lo cierto, es que en la jornada de este martes se entregaron las primeras 10 toneladas de verduras y flores, entre las cuales había tomate, choclo, zapallitos, zapallo, acelga, remolacha, cebolla de verdeo, berenjena, lechuga, rabanitos, chaucha, espinaca y en rubro flores, claveles y fresias.

Otro de los productores, de nombre Franz, agregó que "Somos miles de familias de todo el país que estamos reclamando por la aplicación de esta ley, y como sabemos que esta verdura no la podemos vender porque nos pagan poco, se la entregamos a la gente en forma de protesta. En mi caso cultivo verdura de estación como lechuga y nos pagan tres pesos el kilo cuando acá la vemos a 50 o 60, o sea que hay alguien que se queda con una parte. La mayoría de nosotros alquilamos las tierras y en vez de pagar el alquiler, queremos pagar el crédito para tener nuestra propia tierra".

Por otra parte, un segundo reclamo se hizo presente en la escena de este martes, ya que los productores exigen que no se importe la mercadería como la cebolla de Nueva Zelanda o el tomate de Brasil, ya que los afecta directamente.

En la calle dicen...

En tanto, quienes presenciaron la protesta también hablaron con Crónica. Carlos manifestó "es una medida justa los productores que no quieren verse perjudicados y buscan tener su propia tierra para trabajar”.

Pedro, otro de los vecinos, expresó: "Hace años que esta gente está peleando por la salida de una ley que les permita vivir mejor con sus cultivos".

Un jubilado, Roque, quien recibió verduras, dijo: "Soy jubilado y esta mercadería me viene muy bien porque con lo que ganamos no nos alcanza para comprar muchas cosas".