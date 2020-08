El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, sostuvo que el distrito mantiene "una leve, pero sostenida disminución de casos diarios" de coronavirus al pasar de un promedio de 1.250 en el pico de la serie a unos 900 por día, "un descenso de unos 300 casos por día".



Al dar el informe sobre la situación Covid-19 en el distrito, el ministro aseguró que "se nota una leve pero sostenida disminución de los casos diarios".





.



"Hemos pasado de un promedio de 1300 casos por día y hoy estimamos que estamos en unos 900 casos por día, es decir que hemos tenido un descenso de más de 300 casos por día, dato que venimos confirmando en cada uno de estos días de las últimas dos semanas", precisó Quirós.



La Ciudad reportó este lunes un total de 85.096 casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia, de los cuales 2.022 fallecieron, llevando la tasa de letalidad al 2,2 por ciento.

.



Durante la conferencia que brindó en la sede del Gobierno porteño, el ministro resaltó también los sectores de la población donde se producen la mayor parte de los contagios y señaló que "cada vez es más claro que la enorme mayoría está entre los 20 y 60 años, es el grupo que más casos tiene pero el grupo que más fallecidos tiene, el 85 por ciento de todos los fallecidos de la Ciudad, es el que tiene más de 60 años con una edad promedio de 76,4 años".



De acuerdo a los datos de la Ciudad, el porcentaje de muertos es de 4,78 por ciento entre las personas de más de 60 años, cifra que asciende a 11,07 por ciento en los de más de 70, y a 18,13 por ciento en las personas de 80 años o más.



En cuanto a la situación en los barrios vulnerables, el Ministerio reiteró que la curva continúa "bien madurada" con casos estables desde hace varias semanas, con una tasa de letalidad de 1,1 por ciento.

.

La puesta en marcha de "espacios digitales"

Sobre la posible apertura de algunas escuelas para alumnos que perdieron el contacto con sus maestros, Quirós aclaró que "lo que la ministra (Soledad) Acuña está proponiendo no es la apertura de clases ni la presencialidad de los maestros, así que no veo ningún riesgo".

El Gobierno porteño presentó la semana pasada ante el Ministerio de Educación de la Nación el protocolo para la apertura de "espacios digitales" en 634 escuelas de la Ciudad para unos 6.500 alumnos que quedaron desvinculados de sus colegios durante la pandemia.

Aunque Nación todavía no se expidió sobre si autorizará o no el protocolo, Quirós señaló que se trata de "un apoyo para los que necesitan un lugar más cuidado, con un protocolo muy cuidado y en muy pequeño número de alumnos, así que no vemos allí riesgo de contagios".

.