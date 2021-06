En el 2018 una bacteria que había ingresado en su organismo y que luego se le alojó en el pulmón le provocó una severa enfermedad que lo obligó a someterse a una complicada operación. Ahora, tras 23 años viviendo en Buenos Aires, Sebastián Almada, el humorista que estuvo una década en VideoMatch (luego ShowMatch) contó que regresó al barrio en donde había transitado su infancia al sur de Montevideo, en Uruguay.

Conocido por su personaje de El Maestruli, Almada contó en una entrevista con Adrián Korol en una entrevista a Radio Pop Chascomús, en el programa La Bestia Pop que en su casa había un “regalo de (Alfredo) Zitarrosa”.

Según detalló el humorista, el cantautor se lo había regalado a su padre, Enrique Almada otro inolvidable artista uruguayo. El instrumento llegó un día que Almada estaba en Buenos Aires porque la condición era que fuera una sorpresa “y no era uno vertical sino uno de cola. Al verlo mi viejo se lo quiso pagar y Zitarrosa le contestó ‘no bolu… sino no sería un regalo’”. Su papá era amigo de Zitarrosa y China Zorrilla.

Sebastián Almada interpretando su personaje El Maestruli.

“Fui muy feliz en Buenos Aires, no reniego, pero necesitaba tranquilidad, caminar por la Rambla tomando mate, bajar de tercera a segunda”. Partió buscando una mejor calidad de vida y hoy se encuentra con su familia paseando como un turista más y redescubriendo la ciudad, contó el Maestruli.

Almada contó que recibió ofertas laborales de Mariana Fabbiani, Flavio Mendoza, Canal 9 y Marcelo Tinelli pero que las rechazó y lo hizo con toda seguridad. "Cuando Marcelo se propone algo es capaz de hacer el puente Colonia- Buenos Aires para conseguir tu sí”, opinó Almada.

Entre carcajadas, Sebastián le dijo a Korol: “Vos sabés que a Tinelli lo único que le importa es el fútbol. El Cabezón me entendió, me pidió que esté en el primer programa, pero sabe que me tengo que cuidar”.

El conductor de La Bestia pop insistió sobre la importancia de ser convocado por “Tinelli y además para el primer programa donde hay lista de espera”. Sin embargo, Sebastián Almada subrayó que: “Decir no me pone en un lugar muy lindo de tranquilidad y de reafirmar ‘elijo esto’”.

Polémica en el bar, versión uruguaya. El proyecto de Almada

“Polémica en el bar”, la creación de Gerardo Sofovich y que Gustavo, su hijo llevó al país vecino, es el nuevo objetivo del Maestuli. Además, reveló que con Álvaro Navia también realizan una versión de “La peluquería de don Mateo”.

Con respecto al programa en tierras charrúas, Almada explicó que "se transmite en Canal 10 y es un éxito impresionante" porque "la audiencia que lo sigue está muy despegada del resto".

“Gustavo nos da libertad para crear. Está contento y sorprendido con la readaptación que hacemos del formato. Terminamos un programa con una parodia de Labarnois Carrero” (un dúo folklórico muy famoso en Uruguay estilo Los Olimareños), destacó.

El programa con Navia será transmitido a la medianoche y Almada contó que será un mix entre “notidormi más la Noticia Rebelde más Videomatch mezclando noticias reales con otras que jamás sucedieron”.

La canción éxito que escribió mientras estuvo gravemente internado y su experiencia con extraterrestres

“Internado, grave, me sonaba una canción en la cabeza que no existía y que repetía como un mantra ‘Hoy me siento un poquito mejor’”, dijo el humorista que estuvo 10 años con Marcelo Tinelli y que, según él, ese tema era cantado por Los Tekis, lo que sería "algo imposible".

Con apenas un hilo de voz, cuando lo fue a visitar su sobrina le pidió que la dejara grabar ese tema. “Al salir de la clínica, la volví a escuchar, la terminé y la grabé”. Realizó un video y muchos amigos lo empezaron a llamar para decirle “quiero estar”.

Al final de la entrevista, los humoristas que estuvieron al lado de Tinelli no compartieron anécdotas sobre todo lo que habían vivido en VideoMatch, sino que Korol le preguntó sobre qué había pasado “en la estancia La Aurora”.

Se trataba de una experiencia con extraterrestres y ovnis en ese lugar. “No lo digo ni con vergüenza ni nada porque yo lo vi”.

En Semana Santa de 1982 fueron con toda la familia a acampar a la estancia. Su papá era un curioso de la ovnilogía y se decía que en ese lugar se los podía visualizar. “¡Qué viste?”, le preguntó el entrevistador, por lo que el Maestruli contestó: “Vimos naves con forma de platos, con luces. Había tormenta eléctrica y cuando el campo se iluminaba con los rayos veíamos platos metálicos posados en el pasto y otros a tres o cuatro metros del suelo con luces. Fue muy impresionante”.