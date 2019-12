En medio de la tensión por la toma de la sede de la Unión Tranviarios Automotor ( UTA) en Balvanera, el titular del gremio de colectiveros, Roberto Fernández, expresó: "Me tomaron el gremio. Si suben, los mato a fierrazos". Ocurre en la sede ubicada en la calle Moreno al 2900.

"Estoy mal. Este grupo de DOTA me tomó el gremio, lastimaron a todos. Estoy arriba del techo. A la policía la pasaron por arriba o no viene, no sé. A lo mejor son las últimas palabras que te digo", sostuvo en diálogo con Radio La Red.

Según pudo averiguar cronica.com.ar, hasta el momento hay 8 personas heridas y uno de ellos habría sido atacado con armas de fuego. "Puede tener algún compromiso", indicaron a este medio.

LEÉ TAMBIÉN: Tensión: Intentan tomar la sede de la UTA

"Me tomaron hasta el cuarto piso. Estamos en cero. Tengo heridos, gente descompuesta. Públicamente no sé a quién más decirle, no tengo más palabras", continuó el relato del sindicalista, quien dijo que iba "a resistir". "Estoy refugiado. Entraron con todo. Si suben arriba del techo los mato a fierrazos", apuntó.

Consultado sobre quiénes son los responsables de la toma, aseguró que son integrantes del grupo DOTA, una empresa que cuenta con una gran cantidad de líneas de colectivos en Capital Federal y el Conurbano. "Estos son los monopolios que quieren hacer", cuestionó.

"Estamos escapándonos por el techo... No quiero hacer un contraataque. Estamos pidiendo socorro en serio, pero la policía llega tarde", enfatizó.

Y advirtió: "No quiero que repriman, pero quiero que vengan porque nos van a sacar muertos de acá arriba. Estoy hasta la manija. Es o la vida de ellos o la vida mía".

"Quiero que ustedes (los periodistas) digan que vengan a rescatarnos. Hay muchos empleados que no tienen nada que ver y ven cómo se les viene el malón. Nosotros no somos patoteros", finalizó.