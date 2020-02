El negocio de los lavaderos de hospitales, policia y bomberos en Ciudad de Buenos Aires y Provincia suma cada vez mas manchas: a las licitaciones digitadas, ahora se le suman sospechas de dumping por la que dos firmas, ANCA y Tex Care, que estan integradas por miembros de la misma familia y forman un grupo económico. se queden con un negocio millonario que mueve cerca de 900 millones de pesos al año.



El programa Solo Periodismo, que se emite por Crónica HD, dejó al descubierto el extraño modelo de negocios que une a dos empresas que monopolizan el mercado y que en las licitaciones ofrecen servicios un 35% por abajo de los precios de mercado. Las conexiones de la familia Ricardo Andrelo con Cambiemos y los aportes de campaña que hicieron para la reeleción de Mauricio Macri y qu. mancha a la administración de Horacio Rodriguez Larreta y la de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y al primo del ex presidente, Jorge Macri, intendente de Vicente Lopez.



Lo cierto es que la maniobra de licitaciones digitadas y dumping, comportamiento que daña a todas las empresas del sector y que llevaría a la quiebra a muchas de ellas, comenzó ya en el año 2010 pero fue avanzando de manera geometrica y atraviesa las fronteras de la provincias de Buenos Aires y la Ciudad.



En rigor, quien atraviesa esas fronteras pero siempre ganando licitaciones es ANCA, conducida por Ricardo Andrelo. Andrelo, es un hombre central en la Federación de Cámaras de Lavanderías de Ropa, Limpierías y Afines de la RA (Fedelara) . desde donde hace 16 años se asegura la prestacion del servicio de lavado de ropa en diversos nosocomios del conurbano.



Pero no se puede entender el armado de dumping y licitaciones digitadas sin la empresa Tex Care. Y es que la familia Andrelo tiene lugares destacados en las dos compañías: el director de ANCA, Ricardo Andrello, es el esposo de Magdalena Gacceta, vicepresidenta de Tex Care; en tanto, en el directorio de ANCA figuraba Stella Maris Andrelo, casada con Luis Alberto Nerguizian, presidente de Tex Care.



"No cotizan las licitaciones con un valor de costo razonable, sino al precio que se les ocurre. Eso lo hacen porque son un grupo económico, que en realidad se presenta como dos empresas distintas" afirma una fuente.



La cuestion o es menor: ya son varios las empresas que piden que se use un procedimiento conocido "levantamiento del velo", que lo trata de descubrir si bajo la apariencia de la personalidad jurídica de sociedades o empresas aparentemente distintas y sin relación alguna entre ellas, se encuentra el mismo sujeto.



Si esto sale a la luz, las dos firmas pasarían a ser vistas como una para el estado y por lo tanto no podrian presentarse las dos firmas a las licitaciones. El "levatamiento del velo" es central para entender como se arma el dumping, que es una practica comercial que lo busca es ofertar servicios siempre por debajo de su precio normal, o incluso por debajo del costos operativos, con el fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado.



Pero para armar el dumping tambien se necesita capital, y no solo costos bajos u ofertar a "precio vil". Y este ingreso constante proviene no solo de los hospitales y ropa de cama de los nosocomios provinciales, sino tambien de las adjudicaciones del gobierno porteño, que el año pasado le adjudicó la contratación de un servicio de provisión, retiro, lavado, secado, planchado, acondicionamiento, reparación y entrega de ropa a la firma al lavadero Anca por $102 millones para lavar y planchar la ropa de la policía de la ciudad y los bomberos.



Aunque es verdad que ayuda tambien lo hecho por la ex gobernadora Maria Eugenia Vidal en 2019, cuando le adjudicó por dos años el millonario negocio de los lavaderos de ropa hospitalaria a Tex Care Argentina por la suma de 74.297.760 pesos y Lavadero ANCA por 108.089.808 pesos.



En este contexto, la estrategia parece no estar fallando: ANCA y TEX Care ganan casi todas licitaciones. En la Ciudad de Buenos Aires las dos empresas tienen el 70% del lavado de cama de los hospitales, y casi la totalidad del lavado de la policia de la ciudad y los bomberos.



Y en la provincia de Buenos Aires, son tan fuertes como para quedarse con la mayoria de las adjudicacione. de los hospitales boanerenses. Razones suficientes para inclinarse hacia una ideologia determninada, ya que Ricardo Andrelo. junto a Stella Maris Andrelo -parte del directorio de la empresa ANCA - aportaron cada uno 250 mil pesos para le releccion de Mauricio Macri. Porque a veces, politica y negocios. tambien son una mano que lava la otra.