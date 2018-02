En su ciclo televisivo "1+1=3", Santiago Cúneo tuvo este domingo la visita de Roberto Navarro, quien en septiembre de 2017 fue despedido de C5N. Además, entrevistó a Leandro Santoro -diputado de CABA- y a despedidos estatales, que en lo que va del año suman más de 5.000.

Roberto Navarro -director del Destape Web- calificó su desvinculación del canal de noticias como una "censura", y relató a que pesar de las "amenazas y las presiones" sufridas, su equipo trabaja mediante la página de Internet.

Asimismo, en comunicación telefónica con Carlos Acuña, el triunviro de la CGT afirmó que no acompañan la movilización de Camioneros porque "al no ser paro, los compañeros no pueden abandonar sus puestos de trabajo". De todas maneras aseguró que sí apoya el reclamo del sector liderado por Hugo Moyano.

Además visitaron los estudios de Crónica TV trabajadores despedidos del Estado, quienes aseguraron ser víctimas del gobierno de Cambiemos, que "recorta en los puestos estatales y se endeuda de a millones", explicaron empleados desvinculados del INTI.

Por su parte, Santoro -diputado por Unidad Ciudadana- aclaró el episodio confuso vivido por un supuesto robo de un sillón en la Legislatura, mientras que Fernando Esteche dijo que los presos políticos son "víctimas fáciles".