Una mujer de 40 años se subió a la vereda y atropelló a una señora de 62 que caminaba junto a su hija y su nieta por la ciudad bonaerense de Mar del Plata. La acusada, que permanece en libertad, arrastró a la víctima durante 50 metros sobre el capó de su vehículo. La afectada está en coma hace 19 días en un hospital de la localidad mencionada. La hija de la damnificada pide justicia desesperada. "Los médicos no creen que vaya a despertar, está gravísima", dijo en diálogo con cronica.com.ar.

La víctima, Zulma Rodríguez, permanece internada en estado de gravedad en el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar E. Alende tras ser embestida hace 19 días en las calles Felix U. Camet y Mugaburu. La acusada atropelló y arrastró a la abuela durante 50 metros sobre el capó de su auto. Luego frenó y se quedó sentada en estado de shock en el asiento de su vehículo. Mientras tanto, la damnificada estaba siendo asistida por su hija y su nieta, que esperaron a la ambulancia durante más de 40 minutos. La acusada, identificada como María del Carmen Pérez, fue demorada durante algunas horas en la Comisaría N°7 de Mar del Plata. Tras determinar que no estaba alcoholizada al momento del accidente, la dejaron en libertad y le devolvieron su vehículo. Los familiares de la víctima se mostraron consternados con la situación y exigen justicia. "Esta mujer no recibió ninguna sanción ni tampoco nos pidió disculpas, le mandamos un mensaje informándole sobre el estado de salud de mi mamá pero nos bloqueó", dijo la hija de la damnificada, Cecilia, de 40. El drama en primera persona La hija de la víctima manifestó que su madre está en coma desde el momento del accidente y agregó: "No despierta, tiene dos cirugías en su cabeza, le vaciaron un ojo y tiene problemas en los riñones". Además, recordó el tremendo momento del que fue testigo. "Estábamos caminando con mi familia cuando un auto se subió a la vereda y levantó a mi mamá en el aire. Luego, la arrastró media cuadra hasta que mi vieja cayó al piso. Fui corriendo a asistirla y la vi con la cara abierta, ya estaba inconsciente. La ambulancia tardó 40 minutos en llegar. La señora que la atropelló nunca bajó del auto, sólo se tapaba la cara para que nadie le saque fotos", recordó. Luego, se refirió al comportamiento de la acusada y añadió: "no tuvo intenciones de auxiliarla en ningún momento, le escribí por WhatsApp y le comenté cómo estaba mi mamá. No solo no me contestó sino que también me bloqueó. No le importa nada a esa mujer. Y a la policía tampoco, estuvo detenida un par de horas y la largaron". La mujer reveló los mensajes que le envió a la señora, los cuales decían: "¿Tenés tu conciencia tranquila? ¿Podés dormir? Soy la hija de la señora que está muriendo por tu culpa. Nunca te interesó nada, la dejaste tirada como a un perro. Te voy a contar que la dejaste en coma, perdió un ojo, tiene dos cirugías en la cabeza, traumatismo de cráneo, golpes y cortes de todo tipo. No sé si va a despertar. Ojalá sientas culpa y la lleves el resto de tu vida". Continuó: "Ojalá nunca más vuelvas a sentir paz, ni tranquilidad. Te deseo todo lo peor de la vida y más. Personas como vos merecen sufrir.No te deseo que mueras, solo que sufras y se te retuerza la conciencia". La denuncia fue concretada en la Comisaría 7ma de Mar del Plata. Luego, la causa pasó a manos de la fiscalía de Delitos Culposos. Familiares piden la presentación de testigos y solicitan que la acusada sea detenida de inmediato. Así quedó el auto tras impactar contra la víctima.