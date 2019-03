"Empecemos por una ley, a ponernos todos de acuerdo, a decir: bueno flaco, vos salís a tirar tiros, vas a terminar muerto o preso. Corta la bocha". Contundentes declaraciones del actor Ivo Cutzarida que, fiel a su costumbre, volvió a pedir el cambio de la normativa vigente y la intolerancia para con la delincuencia.

El ex precandidato a Jefe de Gobierno porteño en 2015 estuvo en el ciclo radial "No me importa nada", que se emite por Radio Trend Topic y habló sobre muchos de los temas calientes de la coyuntura nacional.

Sobre el rumbo del país, señaló que "es evidente que la situación económica no acompaña. Estos tipos, economía se la llevaron a marzo y parece que no la van aaprobar. A esta altura, como delinearon el plan económico, esto no camina. Y esto genera más pobreza, más violencia, más droga y más delincuencia. Por eso mi primera propuesta política fue hablar en cámara con un delincuente como Gastón Aguirre, el motochorro de La Boca".

El ex integrante del elenco de la exitosa tira "Graduados", contó que "a partir de eso, salieron todos los periodistas a matarme. Pero el día que vean que todo lo que dije se cumplió, como el caso de esta chica de San Justo que la mataron cuando iba a un banco, ¿a dónde se van a meter todos esos que me criticaron, los que decían que yo estaba loco?".

"Yo nunca dije que había que salir a matar a los chorros. Me sacaron de contexto y dijeron cualquier cosa. Lo que dije es que todos los que salen a delinquir con un chumbo, o van a terminar muertos o chorros, pero lo que no tienen que quedar es libres. He ido a muchas cárceles y he hablado con los muchachos. Y les dije 'si tenés que salir a robar por lo que sea, no salgas con un revólver, saquemos la muerte de la ecuación", contó el artista.

Cutzarida agregó: "Yo salí a debatir ideas, no personas. Admiro a Alfonsín porque era coherente con sus ideas. Fijate que cuando Macri asumió y dijo que iban a llover inversiones, fue a España y se sentaron a la mesa con los gallegos y ellos le preguntaron '¿vos dónde tenés la plata? ¿Afuera? No, tomátelas'.Hay 500 mil millones de dólares de argentinos afuera y los empresarios extranjeros lo saben".

La situación del teatro

El actor habló sobre el momento que atraviesa el teatro: "A nosotros nos fue muy bien en la temporada en Las Grutas. Pero ojo que le ponía 10 horas por día, eh. Todos los días salía a volantear. Fui productor, actor, ningún productor perdió plata conmigo. Y llenamos el teatro con precios populares, entre 300 y 400 pesos".

Sobre el incidente que vivió Sergio Denis en un teatro en Tucumán, comentó: "yo soy muy meticuloso y me fijo bien todo. Cada cosa la tenés que chequear, esto que pasó es algo tremendo porque esa pasarela, con las luces, un tipo que canta... Y tres o cuatro metros para abajo, es algo que no se puede creer. Si vos le ponés una red con soga, te caés ahí y no pasa nada".

Mirá la entrevista completa: