En el Palacio Pizzurno, sindicatos de docentes universitarios y representantes del Gobierno se reunieron este miércoles para discutir las paritaria aunque no lograron un acuerdo, situación por la que las negociaciones se retomarán el próximo viernes.



Según las fuentes, de la gestión gubernamental evitaron referirse a aumentos basados en porcentajes, por lo que ofrecieron sumas fijas, no remunerativas ni bonificables.



Tras el encuentro, los docentes comunicaron que continuarán de paro hasta el próximo 1 de septiembre, al tiempo que ratificaron que este jueves marcharan hasta el Ministerio de Educación.



Cabe destacar que el ministro de Educación, Alejandro Fincchiaro, no estuvo presente aunque envió en su lugar a Danya Tavela, secretaria de Políticas Universitarias.



Por su parte, el dirigente de la CONADU Histórica, Sergio Zaninelli detalló que este encuentro “fue una nueva falta de respeto” mientras que indicó las expectativas con las que llegaron: "Pensamo. que iba a haber una propuesta mejoradora, pero llegamos y no. manifestaron que pasábamos a un nuevo cuarto intermedio hast. el viernes".