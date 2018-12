La justicia dejó este miércoles sin efecto el desalojo de 14 trabajadores de la tradicional confitería Boston de Mar del Plata, que permanecen desde hace 209 días con la toma del local, situado en la zona de Playa Varese, tras recibir el llamado del juzgado actuante desde donde se le comunicó al oficial de justicia interviniente que el propietario del comercio retiró la solicitud para que se produzca la liberación del predio.



Un oficial de justicia, que llegó al lugar a las 12:30 para notificar el desalojo, en un ambiente en el que además de los trabajadores, habían representantes del sindicato de Empleados de Comercio, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina ( UTHGRA) y la misma CGT regional Mar del Plata comenzó a deliberar con la abogada de los trabajadores y representante de la UTHGRA, Selena Marinelli , y autoridades de la fiscalía.



Tras tensos diálogos con el ministerio público, un llamado de la juez al oficial de justicia frenó la acción judicial por pedido del propio propietario del local, que durante más de 10 años alquiló la confitera Boston.



Tras la decisión, la abogada Marinelli comunicó a la prensa que los propietarios del local decidieron suspender por el momento el desalojo de los trabajadores: "Esto es muy buena noticia ya que abre nuevos canales de comunicación con los dueños", dijo la letrada.

"El oficial de justicia nos anunció que la orden de desalojo fue suspendida a partir de un propio pedido del dueño del local", que había impulsado originalmente la solicitud de desalojo. “El costo social que iban a pagar era muy grande”, consideró.



"Es más, la policía en ningún momento se hizo presente, por lo que uno por experiencia considera que había ya una voluntad de que no haya enfrentamientos. Esto es claramente un intención de ambas partes al dialogo", expresó.



"Estoy absolutamente segura de que hoy no se llevó a cabo este desalojo por esta masiva resistencia y apoyo que tuvieron los trabajadores por parte de concejales, gremialistas y por los propios marplatenses, que salieron a apoyar para que no se pierdan las fuentes de trabajo”, expresó la abogada de UTHGRA, Selena Marinelli



Tras el anuncio, los trabajadores y las organizaciones y gremios presentes se abrazaron y celebraron la medida.