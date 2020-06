El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) resolvió ampliar el alcance del Programa Nacional de Acceso a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para adultos mayores y mujeres que residen en zonas rurales, como así también a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, y a titulares de monotributo social.



"Amplíase el alcance del Pprograma, a fin de posibilitar el acceso a equipamiento que contribuya a la inserción, integración y desarrollo social mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones de los sectores más vulnerables de la población a través de la entrega de tablets a municipios, asociaciones civiles, redes comunitarias y demás entidades intermedias con presencia territorial en barrios populares", indica la Resolución 705/2020 del Enacom.

La norma establece su alcance a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, pensiones no contributivas con ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el salario mínimo vital y móvil, y usuarios del Régimen de Monotributo Social.



También, se encuentran comprendidos en la ampliación de este programa los jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia con una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles, monotributistas cuyo ingreso anual mensual no supere en dos veces el salario mínimo vital y móvil, desempleados, y electrodependientes, entre otros.



En sus considerandos, la resolución firmada por el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, señala que, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, las tecnologías de la Información y las telecomunicaciones "constituyen medios instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales (tales como a la salud, a la alimentación y a la educación entre otros), especialmente para las poblaciones más vulnerables ante posibles contagios como son los adultos mayores".

Mediante la Resolución 705/2020, el Enacom amplió entonces el universo de destinatarios de este programa a "los beneficiarios del Decreto 311/20 y su reglamentación", que fue el que dispuso la prohibición del corte de servicios por falta de pago durante la vigencia de la emergencia sanitaria por la pandemia a sectores en situación de vulnerabilidad.



En tanto, el artículo 4 de la norma del Enacom, autoriza a los municipios a otorgar las tablets a adultos mayores que residan en zonas rurales y suburbanas de su municipio. A su vez, la Resolución establece el instructivo para la búsqueda de potenciales beneficiarios de dicho Programa.

Quiénes pueden acceder al beneficio:

-Asignación Universal por Hijo ( AUH).



-Asignación Universal por Embarazo.



-Pensiones no contributivas con ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el salario mínimo vital y móvil

-Usuarios del Régimen de Monotributo Social.



- Jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia con una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles.



- Monotributistas cuyo ingreso anual mensual no supere en dos veces el salario mínimo vital y móvil.



-Desempleados.



-Electrodependientes, entre otros.

Cómo solicitarla:

-Se realiza a través de la web https://www.massimple.gob.ar/adultos_mayores.html

-Se deberá completar un formulario de alta.

-Inscribite llamando al 130 opción 7. Si tenés dificultades para acceder o usar la web, podés escribir a contacto@massimple.gob.ar

-Se comunicaran con vos para informarte si saliste seleccionado en el sorteo y cómo acceder a la capacitación.