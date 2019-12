Como cada 25 de diciembre la Navidad ya llega a nuestra vidas con todo su color, calor, historia y tradición que la hacen única y sobre todo, esperada por gran parte del mundo que la celebra. Pero detrás de ellas hay ciertos interrogantes que pocos conocen pero que conforman esta fecha tan particular, preguntas que algunos se hacen y cuyas respuestas pueden asombrar a más de uno por su contenido.

Todo comenzó en Belén.

Lo primero que viene a la memoria es porqué su fecha de festejo es el 25 de diciembre, y en realidad no hay una respuesta concreta, ya que suele decirse que se debe al momento de nacimiento de Jesucristo en Belén hace algo más de 2 mil años. Si embargo, hoy en día algunos historiadores no creen que ese día sea el verdadero en el cual nació el ícono del cristianismo, ya que se especula que esto ocurrió en la primavera del hemisferio norte, y que se festeja cada 25 de diciembre como homenaje a un viejo festival pagano Saturnalia, que honraba al dios agrícola Saturno con fiestas, juegos y regalos. De hecho, en la Biblia no figura ni el día ni la hora del acontecimiento.

Festival pagano Saturnalia.

Sin embargo, como esto tampoco fue confirmado la versión del nacimiento de Jesús parece ser la elegida en el tiempo, y por eso la Navidad (Nativitas, nacimiento en latín) se conmemora esa fecha en casi todo el mundo con base en las iglesias católica, anglicana, algunas protestantes y en la mayoría de las ortodoxas. Lo cierto, es que en el año 345 se establece de manera oficial al 25 de diciembre como la Navidad, por la influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianzeno.

San Juan Crisóstomo.

Papa Noel

Otro de los puntos interesantes es la típica vestimenta de Santa Claus o Papa Noel, ya que es una figura que fue variando con el paso del tiempo, en parte por escritores, investigadores o artistas, y no se conoce bien el porqué de sus colores pero sí tuvo mucho que ver con eso la publicidad de revistas, anuncios carteles que convirtieron al hombre gordo y con barba, como el símbolo de la noche de paz y amor. Según el antiguo libro "One night stands with American History", Papa Noel no tenía barba, la cual fue añadida por el dibujante Thomas Nast en la colección "Harpers Weekly" en los finales del siglo XIX. Y si se habla de artículos del árbol de navidad, el más importante es su estrella, que es originaria de Filipinas, y que suele prepararse antorchas en forma de estrellas de cinco puntas para iluminar la entrada a las viviendas.

Papa Noel o Santa Claus.

Siguiendo con los elementos de Santa Claus (nombre utilizado en el hemisferio norte), el más pintoresco es el trineo con sus adorables ciervos, y su travesía por todo el mundo para dejar los regalos en la casa de todos, pero esto implicaría que a Santa esto le tomaría viajar al casi 100 por ciento de la velocidad de la luz para cumplir con las casi mil millones de casas que existen en el mundo, algo que pone en jaque a Papa Noel cada año.

"Santa" espera las cartas de todos.

Arbol de Navidad

En cuanto al árbol de navidad (de hoja perenne), se dice que los alemanes (la instauró San Bonifacio) fueron los primeros en incorporarlos a sus hogares y decorarlos con galletas y dulces, tradición que hoy se festeja en todo el mundo. El más significativo de nuestro planeta es el que se encuentra en el Rockefeller Center de Nueva York con 24 metros de altura, aunque tiene su competidor en la ciudad alemana de Dortmund, con un abeto natural de 45 metros que es decorado por la gente.

El árbol, símbolo de las Fiestas.

Una de las tradiciones que suelen verse en esta época es el beso bajo el muérdago, planta procedente de Europa y parte de Asia pero de gran relevancia en Estados Unidos, y cuya leyenda dice que si dos personas se besan bajo el mismo, los unirá para siempre, aunque esto es materia de experiencia vivida por cada persona que puede ser real o falsa.

Rockefeller Center, el árbol más conocido del mundo.

Festejos en el mundo

A la hora de saber cómo se festeja en el mundo, hay que resaltar que en Perú existe la llamada "chocolatada navideña" que junto a trozos de panes, son repartidos a la gente. Aunque en la mayoría de los países que se celebra este fecha, en sus menúes hay pavo, cerdo, cordero, ternera, bacalao, entre otros platos según el país y la costumbre.

El pavo es consumido en los países del norte.

En México se realizan las "posadas", que son fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María para llegar a Belén, y cuyo objeto de importancia es la piñata: una olla de barro adornada con picos, papel picado y figuras de cartón adornadas con papel de colores picado. Este instrumento esta lleno de dulces, frutas, juguete y confeti que se rompen en la jornada. Y en Colombia, se utilizan los globos con papel de seda, que es un artefacto volador que se suelta en Navidad, aunque al poseer fuego en su interior, es una práctica que tiende a desaparecer.

Galletas, otro de los condimentos.

Pesebre

Finalmente, se dice que el pesebre, tal como lo colocamos a los pies del árbol de navidad, es una tradición inventada por San Francisco de Asís, que cuenta con el establo donde nació Jesús, la Sagrada Familia, los animales, los pastores, los tres Reyes de Oriente y una estrella con una estela que suele colocarse en lo más alto del árbol. La tradición seguida en Latinoamérica indica que la figura del niño no se coloca hasta el 25 de diciembre, fecha de nacimiento de Jesús, y que luego se ubica entre José y María.