El hecho de enfrentarse en una instancia eliminatoria y el brote de coronavirus surgido en uno de los planteles le puso picante al Superclásico de este domingo. Serán nada menos que 15 (más de un equipo completo) las bajas que sufrirá River en su visita ante Boca, por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Las novedades alteraron por completo los planes en el equipo millonario. Pero en vez de amedrentarse, el presidente del club de Núñez, Rodolfo D'Onofrio, salió a arengar a los suyos.

"Ante la mala siempre tuvimos fuerza y mañana vamos por algo heroico", expresó D’Onofrio en un audio que le envió a los demás integrantes de la comisión directiva. "Mañana no hay oposición, no hay minoría, no hay mayoría, no hay nada. Mañana vamos todos juntos a creer, a acompañar a este equipo, a estos jugadores, que nos tocó algo durísimo", agregó.

En un primer momento se informó que diez jugadores habían dado positivo de coronavirus y no podrían estar en el duelo de la Bombonera: Borré, De la Cruz, Paulo Díaz, Robert Rojas, Girotti, Bologna, Lux, Zuculini, Petroli y Castro Ponce.

Sin embargo, en las últimas horas el club reveló otras cinco bajas: Armani, Suárez, Palavecino, Rollheiser y Simón.