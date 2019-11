Por Damián Juárez

El escándalo por el protocolo que permitía abortar a adolescentes terminó finalmente como se preveía: con la renuncia del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, quien presentó su dimisión "indeclinable" al cargo tras "cortarse solo", tal como aseguraron en las últimas horas cerca del Presidente.



El propio Mauricio Macri se refirió al tema al chatear con la comunidad, en una especie de despedida virtual a través de Instagram, en las últimas horas. "Nosotros somos un equipo de trabajo. Desde el primer día yo aposté, al igual que en todas las cosas de mi vida, a trabajar en equipo, debatir y discutir. Esto fue una decisión unilateral del secretario y eso está mal", indicó el jefe de Estado al intercambiar opiniones en la mencionada red social.



A diferencia de Cristina Kirchner, quien no promovió el debate por el aborto durante su gestión, Macri --quien sostiene la teoría de la defensa de las dos vidas a título personal- sí permitió que el Congreso tratara la cuestión, y la postura de los "pañuelos verdes" a favor de la legalización del aborto no logró los votos suficientes. Por eso cayó como un balde de agua fría en un gobierno al que le quedan 15 días que un ministro se mandara "la individual" sin consultar en un tema tan áspero.



Por lo bajo, todos ven una "vendetta radical" en la inconsulta medida tomada por Rubinstein, quien tiene origen en la UCR. Tal como publicó en su momento Crónica, los radicales aguantaron toda la furia hasta el 27 de octubre y luego lanzaron en cascada todas las críticas contenidas hacia el PRO.



En particular hacia la mesa chica, conformada por el Presidente, Marcos Peña, Jaime Durán Barba y dos o tres funcionarios más, que siempre los consideraron el "socio minoritario" de la coalición de gobierno, a quienes nunca consultaban y se tenían que enterar de las decisiones "por los diarios".



Rubinstein intentó argumentar que su retoque en el protocolo de aborto era una actualización necesaria, pero no le bastó para quedarse en el puesto, del que de todos modos eligió salir al publicar el texto en cuestión.



"La actualización del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue derogado hoy es una guía de actuación destinada a los médicos y los equipos de salud para darles certezas de protección en la realización de los procedimientos que deben realizar para garantizar los derechos que están consagrados en nuestro Código Penal", dijo el funcionario en su despedida.



Recetas viejas

Más allá de la polémica por el aborto, Macri utilizó su conversación a través de Instagram para cuestionar al kirchnerismo y pedirle que "no insista con políticas que no funcionaron". "Ojalá que esta etapa de ellos arranque con vocación de verdad, de diálogo, tolerancia e integración. Y, si no, hoy hay un grupo consolidado que representa a más del 40 por ciento de los argentinos, que estamos decididos a participar y ayudar pero también a poner límites a las cosas en las cuales no creemos", resumió el Presidente, anticipando quizás el tono de su discurso de despedida del 7 de diciembre en la Plaza de Mayo.



"Voy a disfrutar de la familia, los amigos, el deporte, el cine y retomar la lectura que tenía abandonada. Todas mis lecturas eran informes de gestión. Voy a aprender a cocinar, porque si aprendés cosas nuevas te mantenés joven", aventuró Macri sobre su futuro.