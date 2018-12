Por Ignacio Ostera

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Juventud, Pedro "Piter" Robledo, prepara su salida del Gobierno luego de haberse ganado una beca para hacer un máster en la Universidad china de Tsinghua, considerada la mejor de ese país.

El funcionario dejará su cargo en 2019 para irse a estudiar a Pekín un año. Se trata de un posgrado en "Global Affairs", financiado por el programa Schwarzman Scholars del cual "Piter" comenzará a formar parte a partir de agosto, tras una selección entre más de 2.800 candidatos.

La iniciativa fue fundada en 2016 por el presidente del fondo Blackstone, Stephen Schwarzman, ex titular del efímero consejo de Política y estrategia creado por Donald Trump. Su objetivo es formar "lideres globales" que puedan entender mejor a la potencia asiática.

La promoción 2020 está compuesta por estudiantes de 38 países y 119 universidades. El 40% es estadounidense, el 20% chinos y el restante 40% proviene del resto del mundo, entre los que se encuentra Piter.

Robledo es uno de los dirigentes de la llamada "Juventud del PRO" que ingresó al ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley a fines de 2015, cuando inició la gestión de Cambiemos.

Sin embargo, su paso por la función pública no estuvo exenta de polémicas. La primera de ellas fue cuando recibió a los neonazis de la agrupación "Bandera vecinal" en la Casa Rosada, en una reunión de gabinete.

En tanto, en febrero de este año quedó en el ojo de la tormenta por las fotos que se tomó en Nueva York posando junto a dos amigos funcionarios como si fueran modelos, durante un viaje oficial. La imagen, tomada desde abajo como para ilustrar una publicidad de ropa exclusiva, fue eliminada de su cuenta de Instagram después del revuelo que se armó en las redes sociales.

Pero acaso la acusación más grave que recibió provino de una ex empleada suya tras una investigación de Crónica TV. Se trata del caso de Rosaura Ciprés, una ex trabajadora de la cartera que cobraba 10.000 pesos y denunció que fue echada luego de haber quedado embarazada. Meses más tarde, se enteró que no había sido dada de baja y figuraba que seguía cobrando un sueldo de 150.000 pesos, dinero que nunca vio.

A pesar de estos traspiés, Robledo permaneció en su cargo, más allá de que fue degradado de subsecretario a director, como le ocurrió a gran parte de los funcionarios por el ajuste que lleva adelante el Gobierno.

Lo cierto es que ahora le quedan sus últimos meses en la gestión antes de partir a Pekín y en ese marco aprovechó el último tiempo para afianzar sus vínculos con China. Así se lo puede ver en su cuenta de Twitter, donde subió fotos con el presidente de esa potencia, Xi Jinping durante la bilateral del pasado domingo en la quinta de Olivos, una vez finalizada la cumbre del G20.

También hay otra imagen con dos periodistas de Xinhua news, la agencia de noticias china y con el embajador de ese país en Buenos Aires, Wanming Yang.