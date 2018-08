Desesperada. Al drama que atraviesa Rosaura se le suma el temor de las amenazas.

Se trata de Rosaura Cipres, quien sin trabajo y esperando un hijo, no pudo sacar un subsidio porque, ya despedida, su "cuenta sueldo" seguía activa y le depositaban montos de $ 150 todos los meses. Su salario era de 10 mil pesos.



Cipres, era integrante de la Juventud de Cambiemos, y se presentó ante la justicia federal para denunciar a su ex empleador, Piter Robledo, por defraudación en la administración pública, falsificación de documentos públicos y malversación de caudales públicos.



Luego de este suceso, que en exclusivo sacó a la luz Cróncia HD, Rosaura recibió la siguiente amenaza: "Los tiempos PRO cambian. Televisión? Yo lo pensaría".

De película. La amenaza escrita con papel de revista.

"Me gustaría que alguien me de una explicación. Fue muy difícil quedarme en la calle con un embarazo, si no fuera por mi familia no sé que hubiera hecho", dijo Cipres y contó que "hace una semana me cambió la vida". "Estoy con custodia policial en casa, no es nada fácil tomar la decisión de ir contra funcionarios".El programa de "Solo Periodismo", por, que no le gustó a la gente de Cambiemos.